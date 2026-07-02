Міністр російського МЗС Сергій Лавров неодноразово попереджав дипломатичні представництва різних країн, які знаходяться в Києві, про системні удари та радив евакуювати працівників. А тим часом проблеми виникли у російського дипкорпусу у Швеції.

Сергій Лавров. Фото портал "Коментарі"

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила про черговий напад з використанням дрона на посольство РФ у Швеції.

“2 липня 2026 року близько другої години ночі Посольство Росії у Швеції зазнало чергової атаки з використанням безпілотних літальних апаратів. Один квадрокоптер скинув на територію диппредставництва контейнер із червоною фарбою. Другий дрон, до якого була прикріплена імітація саморобного вибухового пристрою, впав (мабуть, не випадково) на нашу територію в безпосередній близькості від будівлі Роспосольства”, — розповіла вона.

За словами Захарової, остання обставина говорить про те, що це не просто провокація, а “відверта спроба залякування співробітників російської місії”. Однак, як зазначила вона, це не вдасться.

Захарова акцентувала, що подібні інциденти набули у Стокгольмі систематичного характеру. Вона згадала про Віденську Конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року та зобов’язання забезпечити недоторканність і безпеку іноземних дипломатичних представництв на території Королівства.

“Проте насправді правоохоронці Швеції лише формально фіксують атаки на російське Посольство. До якихось результатів розслідування цих провокацій, рахунок яких йде вже на десятки, більше, ніж за два роки, так і не призвело. В умовах вся відповідальність за продовження атак на дипломатичну місію Росії та його можливі наслідки лягає на шведську сторону”, підкреслила вона.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яке рішення розлютило Захарову.



