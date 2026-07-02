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Кречмаровская Наталия
Міністр російського МЗС Сергій Лавров неодноразово попереджав дипломатичні представництва різних країн, які знаходяться в Києві, про системні удари та радив евакуювати працівників. А тим часом проблеми виникли у російського дипкорпусу у Швеції.
Сергій Лавров. Фото портал "Коментарі"
Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила про черговий напад з використанням дрона на посольство РФ у Швеції.
За словами Захарової, остання обставина говорить про те, що це не просто провокація, а “відверта спроба залякування співробітників російської місії”. Однак, як зазначила вона, це не вдасться.
Захарова акцентувала, що подібні інциденти набули у Стокгольмі систематичного характеру. Вона згадала про Віденську Конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року та зобов’язання забезпечити недоторканність і безпеку іноземних дипломатичних представництв на території Королівства.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яке рішення розлютило Захарову.