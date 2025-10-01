Кремль заявил, что выборы в Молдове прошли "откровенно в диктаторской манере". Такое заявление сделали представитель российского диплпматического ведомства. Ее заявление цитируют РосСМИ.

Мария Захарова (фото из открытых источников)

Это не просто позор, это очередной провал Запада, который, как и в Румынии, войдет в хроники западного хаоса. Так это не работает, если речь идет о демократии, основанной на законе", — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Но Захарова, видимо, забыла, что слова "демократия" и "закон" совсем не работают во время правления действующего режима Кремля.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Молдавии завершились парламентские выборы. Правящая молдавская проевропейская партия PAS уверенно переизбирается, сохраняя курс страны на вступление в Европейский Союз и повышая риск обострения напряженности с Россией. Центральная избирательная комиссия Молдовы обработала 99,47% данных.

Партия "Действие и солидарность" (Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS) президента Майи Санду получила 49,9% голосов — за нее проголосовало более 780 тысяч граждан, что обеспечивает ей достаточное большинство для сохранения власти на второй срок, согласно результатам всех избирательных участков. Пророссийский Патриотический избирательный блок под руководством бывшего президента Игоря Додона занял второе место с результатом 24,28% (более 380 тысяч проголосовавших).

Следующее правительство должно продолжить реформы, необходимые для достижения цели – вступление в ЕС до конца десятилетия, пишет Bloomberg. СМИ также сообщало, что победа проевропейской партии сильно ударит по России, которая потратила миллионы долларов и использовала разные схемы, чтобы привести к власти в Кишиневе пророссийские силы.