Кремль заявив, що вибори в Молдові пройшли "відверто в диктаторській манері". Таку заяву зробили речниця російського диплпматичного відомства. Її заяву цитують РосЗМІ.

Марія Захарова (фото з відкритих джерел)

"Це не просто ганьба, це черговий провал Заходу, який, як і в Румунії, увійде в хроніки західного хаосу. Так це не працює, якщо мова йде про демократію, засновану на законі", — заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

Але Захарова, мабуть, забула що слова "демократія" і "закон" зовсім не працюють під час правління діючого режиму Кремля.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що у Молдові завершилися парламентські вибори. Правляча молдавська проєвропейська партія PAS впевнено переобирається, зберігаючи курс країни на вступ до Європейського Союзу та підвищуючи ризик загострення напруженості з Росією. Центральна виборча комісія Молдови опрацювала 99.47% даних.

Партія "Дія та солідарність" (Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS) президента Майї Санду отримала 49,9% голосів — за неї проголосувало понад 780 тисяч громадян, що забезпечує їй достатню більшість для збереження влади на другий термін, згідно з результатами з усіх виборчих дільниць. Проросійський Патріотичний виборчий блок під керівництвом колишнього президента Ігоря Додона посів друге місце з результатом 24,28% (понад 380 тисяч тих, хто проголосував).

Наступний уряд має продовжити реформи, необхідні для досягнення мети — вступ до ЄС до кінця десятиліття, пише Bloomberg. ЗМІ також повідомляло, що перемога проєвропейської партії сильно вдарить по Росії, яка витратила мільйони доларів і використала різні схеми, щоби привести до влади в Кишиневі проросійські сили.