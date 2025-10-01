Рубрики
Лиля Воробьева
Кремль заявив, що вибори в Молдові пройшли "відверто в диктаторській манері". Таку заяву зробили речниця російського диплпматичного відомства. Її заяву цитують РосЗМІ.
Марія Захарова (фото з відкритих джерел)
Але Захарова, мабуть, забула що слова "демократія" і "закон" зовсім не працюють під час правління діючого режиму Кремля.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що у Молдові завершилися парламентські вибори. Правляча молдавська проєвропейська партія PAS впевнено переобирається, зберігаючи курс країни на вступ до Європейського Союзу та підвищуючи ризик загострення напруженості з Росією. Центральна виборча комісія Молдови опрацювала 99.47% даних.Партія "Дія та солідарність" (Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS) президента Майї Санду отримала 49,9% голосів — за неї проголосувало понад 780 тисяч громадян, що забезпечує їй достатню більшість для збереження влади на другий термін, згідно з результатами з усіх виборчих дільниць. Проросійський Патріотичний виборчий блок під керівництвом колишнього президента Ігоря Додона посів друге місце з результатом 24,28% (понад 380 тисяч тих, хто проголосував).