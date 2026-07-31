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Кречмаровская Наталия
В Іспанії виникла критична ситуація — десятки тисяч мігрантів прорвали кордон та дісталися Сеуту. У ЄС занепокоєні.
Марія Захарова. Фото з відкритих джерел
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив, що очікує від усіх членів ЄС, що вони виконуватимуть цей обов'язок (захист зовнішніх кордонів). Іспанія, за його словами, хоче і потребує того, щоб якнайшвидше взяти ситуацію в Сеуті під контроль.
У Росії не оминули увагою ситуацію в Євросоюзі. Представниця МЗС РФ Марія Захарова.
Також додала — “звичайно: кожному громадянство і громадянку для зняття стресу”.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала музичний фестиваль в Юрмалі колись улюбленим у всіх, який “зародився в такому ненависному нинішнім латвійським елітам Радянському Союзі, і на якому спалахнули зірки десятків виконавців”. При цьому вона присоромила зірок.