В Іспанії виникла критична ситуація — десятки тисяч мігрантів прорвали кордон та дісталися Сеуту. У ЄС занепокоєні.

Марія Захарова. Фото з відкритих джерел

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив, що очікує від усіх членів ЄС, що вони виконуватимуть цей обов'язок (захист зовнішніх кордонів). Іспанія, за його словами, хоче і потребує того, щоб якнайшвидше взяти ситуацію в Сеуті під контроль.

“Тому я вітаю наміри Іспанії не допускати нелегальних мігрантів на європейський континент. Ми очікуємо, що Марокко негайно візьме назад нелегальних мігрантів”, — заявив Мерц.

У Росії не оминули увагою ситуацію в Євросоюзі. Представниця МЗС РФ Марія Захарова.

“Чекаю, що Євросоюз і всі його члени виконають свої зобов'язання у сфері дотримання прав людини, нададуть громадянам Марокко, які шукають демократію в Європі, все, що західна людина відібрала в Африканського континенту за століття, розмістять їх у кращих готелях (можна і в резиденціях Мерца, Макрона та фон дер Ляйєн, там хоч кондиціонери працюють), нагодують, оплатять медичні страховки, дадуть грошей, перекладачів та прямий ефір на “Дойче Веллі”, “Франс 24”, РАІ тощо для забезпечення прямої свободи слова”, — заявила вона.

Також додала — “звичайно: кожному громадянство і громадянку для зняття стресу”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала музичний фестиваль в Юрмалі колись улюбленим у всіх, який “зародився в такому ненависному нинішнім латвійським елітам Радянському Союзі, і на якому спалахнули зірки десятків виконавців”. При цьому вона присоромила зірок.