У Лаврова заявили, что НАТО готовит провокацию против России: из-за чего истерика в Кремле

Учения НАТО в граничащей с Россией Финляндии, которые начнутся 26 апреля в непосредственной близости от российско-финляндской границы, "носят провокационный характер". Как передает портал "Комментарии", об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Мария Захарова. Фото: из открытых источников

Мария Захарова заявила, что "для оправдания своих агрессивных устремлений представители Североатлантического блока целенаправленно нагнетают истерию вокруг мнимой российской "угрозы", в частности активно распространяют инсинуации о планах России напасть на страны-члены организации".

Кроме того, в МИД России считают, что маневры НАТО у границ РФ повышают риски возможных военных инцидентов.

"Альянс продолжает практическое военное освоение некогда нейтрального государства, авторитетного участника дискуссий по укреплению стабильности и безопасности", — заявила Мария Захарова.

Отметим, заявлять о провокациях Марии Захаровой не впервой. Не так давно она назвала провокационным заявлением слова президента Польши Анджея Дуды о готовности разместить в стране ядерное оружие. Более того, официальный представитель МИД страны-агрессора заявила, что якобы Варшава уже давно пытается согласовать размещение на своей территории американского ядерного оружия.

Мария Захарова заявила, что Варшаве видимо недостаточно того, что она уже и так входит в НАТО. Также спикер российского МИД отметила, что Польша интенсивно участвует в отработке "совместных ядерных миссий" Североатлантического блока в качестве государства, оказывающего прямую поддержку таким операциям.



