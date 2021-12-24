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У Лукашенко рассказали, от чего будут отталкиваться в вопросе признании Крыма российским

Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол заявил, что поедет Лукашенко в Крым или нет - будет зависеть от действий украинской власти

сегодня, 07:50
Автор:

Кравцев Сергей
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко формирует внешнюю политику относительно Украины, отталкиваясь исключительно от действий официального Киева. При этом Минск не ставит под сомнение территориальную целостность Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Наш" заявил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.

У Лукашенко рассказали, от чего будут отталкиваться в вопросе признании Крыма российским

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Посол заявил, посетит или не посетит Александр Лукашенко Крым, признает он аннексию или нет – зависит исключительно от украинского руководства. Игорь Сокол отметил, Беларусь никогда не пыталась дискутировать на тему территориальной целостности и независимости Украины. Но сейчас, формируя свое отношение к Украине исходит из тех реалий, которые есть в мире.

Напомним, в начале ноября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал громкое заявление о том, что он не против посетить аннексированный Крым со стороны России. Более того, Лукашенко даже высказал обиду в адрес российского президента Путина о том, что тот не реагирует на его просьбы взять с собой в Крым. Лукашенко тогда заявил, что он хотел бы увидеть, как изменился полуостров за последнее время, как там живут люди. После такого публичного заявления прошло достаточно времени, но Лукашенко в Крыму так и не побывал.

На такое заявление Лукашенко очень остро отреагировали в МИД Украины. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупредил официальный Минск, что Украина оставляет за собой право действовать по всей программе. Также Кулеба назвал заявление Лукашенко "потоком сознания", что не заслуживает какой-либо оценки.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8nHh1ClvBy4&t=1377s
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