"У меня все кипит": что пообещал Путин Украине после атаки на Белгород

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Кравцев Сергей
Реагируя на события в Белгороде 30 декабря, российский диктатор Владимир Путин назвал случившееся "терактом". Как передает портал "Комментарии", об этом он заявил во время визита в военный госпиталь, где состоялась встреча, как утверждается, с проходящими лечение военнослужащими ВС РФ.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
При этом Путин попытался убедить, что Россия якобы не намерена наносить удары по гражданскому населению Украины, а будет бить исключительно по военным объектам. Хотя и раньше командование российской армии утверждало, что наносит удары исключительно по "военным целям".
Президент РФ также заявил, что стратегическая ситуация для России в войне с Украиной является "удовлетворительной". Путин в частности рассказал, что ситуация в войне якобы меняется в пользу России, что российские "отцы-командиры" якобы научились воевать без лишних жертв и что Россия намерена завершить войну "на своих условиях". Традиционно диктатор назвал Украину дружественной страной, которая никогда не была врагом для России. Врагами Путин назвал тех, кто хочет уничтожить российскую государственность, добиться стратегического поражения России на поле боя.
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Также издание "Комментарии" сообщало – жены российских вояк пожелали Владимиру Путину сгореть в аду.
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Володимир
сегодня, 09:02
Южный, "Не кажи гоп - поки не перескочиш!"
Володимир
сегодня, 09:00
Южный, "Не кажи Гоп - поки не перескочиш!"
Брат
сегодня, 08:51
Именно так и есть.Я б уже давно закончил эту войну,в апреле 2022,не побоявшись для этого,если надо,развалить полКиева.
Южный
сегодня, 08:24
Готовьтесь бандеровцы. Скоро для вас будет ну ооочень жарко.