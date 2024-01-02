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"У меня все кипит": что пообещал Путин Украине после атаки на Белгород

Путин пообещал наносить удары по Украине после атаки на Белгород, при этом диктатор говорит, что не считает Украину врагом

сегодня, 08:05 comments1661
Автор:
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Кравцев Сергей
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Реагируя на события в Белгороде 30 декабря, российский диктатор Владимир Путин назвал случившееся "терактом". Как передает портал "Комментарии", об этом он заявил во время визита в военный госпиталь, где состоялась встреча, как утверждается, с проходящими лечение военнослужащими ВС РФ.

"У меня все кипит": что пообещал Путин Украине после атаки на Белгород

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"То, что произошло в Белгороде – это, безусловно, террористический акт. Потому что под прикрытием двух ракет они ударили из систем залпового огня, РСЗО. (...) Просто целенаправленный удар по гражданскому населению", — заявил Путин, отвечая на вопрос одного из "раненных военных".

При этом Путин попытался убедить, что Россия якобы не намерена наносить удары по гражданскому населению Украины, а будет бить исключительно по военным объектам. Хотя и раньше командование российской армии утверждало, что наносит удары исключительно по "военным целям".

"Мы конечно можем ударить по площадям и в Киеве, и в любом другом городе, я понимаю, у меня все кипит, но что, нам нужно ударить по мирным? Нет, мы бьем по военным объектам, так и будем делать", – высказался российский диктатор.

Президент РФ также заявил, что стратегическая ситуация для России в войне с Украиной является "удовлетворительной". Путин в частности рассказал, что ситуация в войне якобы меняется в пользу России, что российские "отцы-командиры" якобы научились воевать без лишних жертв и что Россия намерена завершить войну "на своих условиях". Традиционно диктатор назвал Украину дружественной страной, которая никогда не была врагом для России. Врагами Путин назвал тех, кто хочет уничтожить российскую государственность, добиться стратегического поражения России на поле боя.

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Обсуждения

Володимир

сегодня, 09:02

Южный, "Не кажи гоп - поки не перескочиш!"

Володимир

сегодня, 09:00

Южный, "Не кажи Гоп - поки не перескочиш!"

Брат

сегодня, 08:51

Именно так и есть.Я б уже давно закончил эту войну,в апреле 2022,не побоявшись для этого,если надо,развалить полКиева.

Южный

сегодня, 08:24

Готовьтесь бандеровцы. Скоро для вас будет ну ооочень жарко.


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