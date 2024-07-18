У популярного российского журналиста диагностировали тяжелую болезнь

Пропагандистские СМИ сообщили, что известный российский ведущий и журналист Владимир Познер госпитализирован с диагнозом рак, в частности злокачественную эпителиому кожи. Согласно данным ресурса "Стархит", 90-летний телеведущий уже начал проходить процедуру химиотерапии. Однако жена Познера опровергла эту информацию, назвав новость о тяжелом недуге своего мужа ложью.

Владимир Познер (фото из открытых источников)

Стоит отметить, что Владимир Познер уже дважды боролся с раком — простаты и кишечника, и сейчас находится в ремиссии. Он неоднократно упоминал о своей борьбе с болезнями, признавая, что новости о смертельных диагнозах вызывали у него мысли о приближении конца жизни.

Владимир Познер известен как советский пропагандист, российский журналист, телеведущий и радиоведущий, а также писатель. Он является семикратным лауреатом премии "ТЕФИ" и приобрел известность в конце 1980-х годов как ведущий телемостов СССР-США.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у известного актера из сериала о российских "ментах" нашли онкологию. 85-летний актер Леонид Каневский последние несколько лет жаловался на боли в области малого таза. Недавно он навестил врача, который обнаружил у него опухоль.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на собственные источники. Новообразование оказалось злокачественным, однако Каневскому было отказано в хирургическом вмешательстве. Медики уверены, что даже с опухолью жизни актера ничего не угрожает, а вот операцию в своем возрасте Леонид Каневский может не пережить. Кроме того, ситуацию усугубляют проблемы актера с ногами — на его левом и правом тазобедренных суставах установлены эндопротезы, влияющие на чувствительность и двигательную активность конечностей.

