О чем говорят заявления Турции о войне в Украине – как Анкара может помочь приблизить мир

Глава МИД РФ Сергей Лавров посетил 7 апреля Турцию по приглашению главы внешнеполитического ведомства этой страны Мевлюта Чавушоглу. Стороны обсудили вопросы энергетики, ситуацию вокруг Украины, реализацию зерновой сделки, а также задачи по нормализации обстановки в Нагорном Карабахе. Ранее Чавушоглу заявил, что его страна обеспокоена подготовкой контрнаступления Украины и России, призывая к мирным переговорам. Может ли нынешняя турецкая власть, учитывая намеченные на май выборы президента и парламента, сделать сильный ход в российско-украинской войне? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Турция. Фото: из открытых источников

В интересах Украины, чтобы турецкая армия и силы безопасности были мощными

Политический эксперт Сергей Таран считает, что Турция может влиять на ситуацию касательно переговоров, но лишь на уровне риторики.

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"Чтобы быть решающим переговорщиком, эффективно влияющим на способ урегулирования российско-украинской войны, необходимо иметь соответствующие инструменты. И политические, и экономические, и военные. В том числе – мощное геополитическое влияние. На мировом уровне у Турции таких возможностей нет", – поясняет эксперт.

А чтобы повлиять на российско-украинскую войну, необходимо быть мировым геополитическим игроком, подчеркивает Сергей Таран.

"При этом, – продолжает он, – несмотря на то, что Турция не имеет достаточных инструментов, чтобы влиять на войну (в том числе в ракурсе ее прекращения), у нее имеются рычаги влияния на послевоенную безопасность в регионе. И тут в интересах Украины, чтобы турецкая армия и силы безопасности были мощными. Не только потому, что Турция – член НАТО, но и потому, что это дополнительный сдерживающий фактор для России в регионе. Так что роль Турции в этом конфликте – важная, хоть и не решающая".

В зависимости от того, как будут развиваться события на фонте, будет меняться и мнение официальной Анкары

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко рассуждает так:

заявления турецких политиков сейчас следует воспринимать как пиар. Некоторые из них делаются в расчете на так называемый пророссийский электорат". "Учитывая, что в Турции через месяц с небольшим – выборы

При этом, отмечает эксперт, Турция хочет получить максимальные выгоды из российско-украинской войны. Экономические, политические и так далее. Но явно становится на сторону Украины или РФ она не собирается.

будет очень сильным. И может привести к разгрому российской армии. Что, в свою очередь, может привести к революции, бунтам в РФ. Чего турецкие власти не особо хотят, более того — опасаются такого развития событий", – поясняет Александр Охрименко. "Думаю, в Анкаре понимают, что контрнаступление украинской армии

Впрочем, продолжает он, в зависимости от того, как будут развиваться события на фонте, будет меняться и мнение официальной Анкары. Склоняясь, понятно, в сторону победителя.

"Независимо от того, как закончатся выборы в Турции, власти этой страны будут, прежде всего, ориентированы на собственные национальные интересы. И выстраивать внешнюю политику, в зависимости от этого. Зарабатывая, в том числе, на этой войне. Окончание которой также, по логике Турции, должно быть с выгодной для Турции", – констатирует Александр Охрименко.

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