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У Путина была остановка сердца: СМИ узнали детали инцидента

Российского диктатора реанимировали в его резиденции, сообщили журналисты

сегодня, 09:54 comments1326
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Кравцев Сергей
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22 октября мог стать одним из светлых дней в истории, ведь российский диктатор Владимир Путин оказался при смерти. Президенту РФ стало нехорошо в одной из его резиденций – он упал в спальне, судорожно изгибался на полу, закатив глаза. Лежащим на полу лидера россиян нашли сотрудники его службы безопасности, которые находились на дежурстве. Они то и вызвали бригаду медиков. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил Telegram-канал "Генерал СВР". 

У Путина была остановка сердца: СМИ узнали детали инцидента

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"…Вчера около 21:05 по московскому времени сотрудники службы безопасности… услышали шум и звуки падения, доносившиеся из спальни президента. Два сотрудника службы безопасности немедленно последовали в спальню президента и увидели Путина, лежащего на полу возле кровати и перевернутый столик с едой и напитками. Вероятно, при падении президент задел и обрушил на пол стол и посуду…", — говорится в сообщении канала.


Отмечается, что врачи сумели провести все необходимые меры, чтобы спасти президента РФ, ведь у него произошла остановка сердца. После всех необходимы реанимационных мер сердце удалось запустить и Путин вновь пришел в сознание. 

В канале отмечают, несмотря на то, что состояние российского диктатора вновь пришло в норму, он находится под постоянным наблюдением докторов.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские пропагандисты всё чаще начинают срываться, пытаясь вырваться за рамки бреда, в которые их ставит Кремль. Недавно не выдержал востоковед и политолог, бывший президент Российского еврейского конгресса Евгений Сатановский, который на фоне проарабской позиции путинского режима в израильско-палестинском конфликте назвал официального представителя МИД РФ Марию Захарову "сильно выпивающей шмарой", а замглавы МИД Михаила Богданова "сильно спившимся замминистра". В итоге топ-пропагандист Владимир Соловьев уволил Сатановского с канала "Соловьев LIVE" и извинялся перед питомцами Лаврова. Сатановский, впрочем, не унялся и предрек возможность распада РФ после ухода Путина, на смену которому может прийти "какое-то мелкое слабенькое дерьмо". И в качестве примера привел экс-президента Дмитрия Медведева, который сейчас занимает пост зампреда Совбеза РФ и отличается неадекватными высказываниями. О чем говорят подобные выплески от пропагандистов страны-агрессора? Это тенденция – или исключения из правил? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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