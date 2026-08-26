У Путина допускают ядерный удар по Украине: что известно о последнем шаге Кремля

В России все активнее обсуждают возможность дальнейшей эскалации войны против Украины, в частности, самый радикальный сценарий предполагает применение тактического ядерного оружия. Об этом со ссылкой на собеседников, приближенных к Кремлю, сообщает Bloomberg.

Путин может прибегнуть к ядерному удару по Украине. Фото из открытых источников

По данным издания, часть российских чиновников считает, что Владимир Путин в определенный момент может рассмотреть ядерный удар по Украине как крайнюю меру в войне. Однако источники отмечают, что пока нет признаков подготовки России к применению ядерного оружия.

Как пишет Bloomberg, ядерная риторика давно остается одним из инструментов Кремля. Путин не раз делал заявления о возможности использования ядерного арсенала, пытаясь сдержать дальнейшую поддержку Украины со стороны Запада. По информации издания, теперь в Москве усиливаются позиции сторонников более жесткой линии, которые считают продолжение войны менее опасным для режима, чем потенциальное поражение.

В то же время, эксперты предостерегают от переоценки ядерной угрозы. Фиона Хилл, старшая научная сотрудница Brookings Institution и бывшая советница президентов США, считает, что Путин продолжает проверять границы допустимого в противостоянии с Западом. По ее мнению, именно поэтому важны остаются единство союзников Украины и последовательное дипломатическое давление.

В свою очередь директор Carnegie Russia Eurasia Александр Габуев оценивает вероятность применения тактического ядерного оружия как крайне низкую. По его словам, на рассредоточенном современном поле боя такое оружие имеет ограниченную военную эффективность, в то время как политические последствия пересечения ядерного порога для России были бы очень серьезными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп сделал заявление о визите главы ЦРУ в Москву и завершении войны.

Также "Комментарии" писали о тревожном предупреждении с Запада: что известно о новых планах Путина из-за провала переговоров.