У Путіна допускають ядерний удар по Україні: що відомо про останній крок Кремля

У Росії дедалі активніше обговорюють можливість подальшої ескалації війни проти України, зокрема найрадикальніший сценарій передбачає застосування тактичної ядерної зброї. Про це з посиланням на співрозмовників, наближених до Кремля, повідомляє Bloomberg.

Путін може вдатися до ядерного удару по Україні. Фото з відкритих джерел

За даними видання, частина російських чиновників вважає, що Володимир Путін у певний момент може розглянути ядерний удар по Україні як крайній захід у війні. Однак джерела наголошують, що наразі немає ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї.

Як пише Bloomberg, ядерна риторика давно залишається одним з інструментів Кремля. Путін неодноразово робив заяви про можливість використання ядерного арсеналу, намагаючись стримати подальшу підтримку України з боку Заходу. За інформацією видання, тепер у Москві посилюються позиції прихильників жорсткішої лінії, які вважають продовження війни менш небезпечним для режиму, ніж потенційна поразка.

Водночас експерти застерігають від переоцінки ядерної загрози. Фіона Хілл, старша наукова співробітниця Brookings Institution і колишня радниця президентів США, вважає, що Путін продовжує перевіряти межі допустимого у протистоянні із Заходом. На її думку, саме тому важливими залишаються єдність союзників України та послідовний дипломатичний тиск.

Своєю чергою директор Carnegie Russia Eurasia Олександр Габуєв оцінює ймовірність застосування тактичної ядерної зброї як вкрай низьку. За його словами, на розосередженому сучасному полі бою така зброя має обмежену військову ефективність, тоді як політичні наслідки перетину ядерного порогу для Росії були б надзвичайно серйозними.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп зробив заяву про візит глави ЦРУ до Москви та завершення війни.

Також "Коментарі" писали про тривожне попередження з Заходу: що відомо про нові плани Путіна через провал переговорів.