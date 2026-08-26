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"Можливо, щось вийде": Трамп зробив заяву про візит глави ЦРУ до Москви та завершення війни

Дональд Трамп прокоментував візит директора ЦРУ Реткліффа до Москви та заявив про роботу над припиненням війни

26 серпня 2026, 20:15
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп прокоментував поїздку директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви, заявивши, що цей візит може дати певний результат. Американський лідер водночас наголосив, що його адміністрація продовжує працювати над припиненням війни Росії проти України.

"Можливо, щось вийде": Трамп зробив заяву про візит глави ЦРУ до Москви та завершення війни

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Про візит Реткліффа до російської столиці стало відомо 25 серпня. Під час спілкування з журналістами Трампа запитали, чому керівник американської розвідки вирушив до Москви.

"Він був там у рамках майже рутинної поїздки… Мені не хочеться розчаровувати людей", — відповів президент США.

Однак далі Трамп додав, що з поїздки Реткліффа "можливо, щось вийде".

"Ми дуже наполегливо працюємо над цим. Ми хотіли б, щоб війна в Україні закінчилася", — сказав Трамп.

Першим про поїздку директора ЦРУ повідомив телеканал CBS. Напередодні в московському аеропорту помітили американський військово-транспортний літак Boeing C-17A Globemaster III, а також кортеж американських дипломатів.

За інформацією The Wall Street Journal, однією з причин візиту могли стати розвідувальні дані США про ранні приготування Росії до можливої військової мобілізації. Водночас точний порядок денний переговорів Реткліффа у Москві публічно не розкривається. Раніше також повідомлялося, що Вашингтон попросив Україну тимчасово утриматися від ударів по Москві та Санкт-Петербургу на час перебування директора ЦРУ в російській столиці. У Кремлі заявили, що візит Реткліффа пов'язаний із контактами між спецслужбами Росії та США. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін підписав три таємні укази, поки директор ЦРУ перебував у Москві.



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