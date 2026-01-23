У Путіна ще перед переговорами в ОАЕ натякнули, що війна продовжуватиметься

Переговори представників США та російського диктатора Володимира Путіна "були конструктивними та гранично відвертими". Наразі очікується участь російської групи у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) у п'ятницю. Відповідну заяву зробив помічник російського лідера Юрій Ушаков.

Юрій Ушаков. Фото: з відкритих джерел

"Переговори Путіна з Віткоффом, Кушнером та Грюнбаумом були конструктивними та гранично відвертими, заявив Ушаков" – зазначив Ушаков.

Він додав, що під час переговорів "констатували, що без вирішення територіального питання розраховувати на довгострокове врегулювання неможливо".

Також Ушаков підтвердив участь російської сторони у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі.

За його словами, очолить російську робочу групу начальник Головного управління Генерального штабу Збройних Сил РФ Ігор Костюков.

"Домовилися, що у п'ятницю в Абу-Дабі відбудеться перше засідання тристоронньої робочої групи з питань безпеки за участю представників Росії, США та України", – зазначив Юрій Ушаков.

За його словами, до складу робочої групи з питань безпеки від Росії на переговорах до Абу-Дабі увійшли представники керівництва Міноборони. Російська делегація, яка вирушить до Абу-Дабі, отримала від Путіна конкретні інструкції.

Також Ушаков додав, що Росія продовжить війну, послідовно домагаючись всіх цілей "СВО". Зупинка "СВО" нібито можлива лише в тому разі, якщо вдасться досягти врегулювання політико-дипломатичними засобами.

Читайте також на порталі "Коментарі" — увечері 22 січня у Кремлі відбулася зустріч спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським диктатором Володимиром Путіним.



