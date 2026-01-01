У Путина есть уже кандидат в преемники, дышащий ему в спину, какой сценарий переворота в РФ

Рубрики
Российский диктатор Владимир Путин отказался от сценария замораживания войны по нынешней линии фронта и избрал путь дальнейшего военного наступления. Об этом заявил российский оппозиционер Игорь Эйдман.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
По его мнению, внутриполитическая ситуация в России в 2026 году может представлять серьезную угрозу для действующего главы Кремля.
"Русская верхушка мечтала о каком-то "договорняке" с Трампом, который позволил бы выскочить из неудачной войны на выгодных для России условиях. И Трамп предложил в уходящем году такой вариант окончания войны. Но Путин потребовал всего и сразу, фактически настаивал на том, чтобы Трамп просто принудил Украину к капиту. сделать. В результате желанного российской верхушкой замораживания войны не получилось.
Эйдман также убежден, что раздражение действиями Путина внутри его ближайшего окружения будет только расти.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что политическая аналитика Ольга Курносова высказалась относительно возможного преемника российского диктатора Владимира Путина, который может стать компромиссной фигурой для кремлевской верхушки.
Эксперт подчеркнула, что после назначения президентом Путин начал постепенно усиливать свои позиции. По мнению Курносовой, в России в качестве технического премьера в случае необходимости может оказаться любой.