Российский диктатор Владимир Путин отказался от сценария замораживания войны по нынешней линии фронта и избрал путь дальнейшего военного наступления. Об этом заявил российский оппозиционер Игорь Эйдман.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Он пытается "продать" обещание скорой победы как своим партнерам в мире, в частности Трампу, так и российской элите. Уже в ближайшие месяцы всем им станет понятно, что призрак победы снова убежал от Путина. Тогда у российского диктатора начнутся серьезные неприятности", — написал Эйдман в Facebook.

По его мнению, внутриполитическая ситуация в России в 2026 году может представлять серьезную угрозу для действующего главы Кремля.

"Русская верхушка мечтала о каком-то "договорняке" с Трампом, который позволил бы выскочить из неудачной войны на выгодных для России условиях. И Трамп предложил в уходящем году такой вариант окончания войны. Но Путин потребовал всего и сразу, фактически настаивал на том, чтобы Трамп просто принудил Украину к капиту. сделать. В результате желанного российской верхушкой замораживания войны не получилось.

Эйдман также убежден, что раздражение действиями Путина внутри его ближайшего окружения будет только расти.

"Я не исключаю, что уже в следующем году есть гипотетические шансы на переворот в России. У российской правящей элиты есть уже и кандидат в преемники Путина. Это Дмитрий Козак. Он связан как с питерской частью, из которой вышел, так и с московской частью верхушки (друг и партнер Собянина и Евтышкова). имидж противника войны и реформатора. Это случайностью быть не может. Судя по всему, уже сейчас его готовят к тому, чтобы он вел переговоры с Западом о снятии санкций и возобновлении отношений как представитель "новой антивоенной России, которая реформируется" (российской политэмиграции — срочно закатить губу), — добавил Игорь Эйдман.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что политическая аналитика Ольга Курносова высказалась относительно возможного преемника российского диктатора Владимира Путина, который может стать компромиссной фигурой для кремлевской верхушки.

"Когда Путин приходил к власти, его вообще никто всерьез не воспринимал", – напомнила она в интервью Главреду.

Эксперт подчеркнула, что после назначения президентом Путин начал постепенно усиливать свои позиции. По мнению Курносовой, в России в качестве технического премьера в случае необходимости может оказаться любой.

