У Путіна є вже кандидат у наступники, який дихає йому у спину, який сценарій перевороту в РФ

Лиля Воробьева
Російський диктатор Володимир Путін відмовився від сценарію заморожування війни по нинішній лінії фронту та обрав шлях подальшого військового наступу. Про це заявив російський опозиціонер Ігор Ейдман.
Володимир Путін (фото з відкритих джерел)
На його думку, внутрішньополітична ситуація в Росії у 2026 році може становити серйозну загрозу для чинного глави Кремля.
"Російська верхівка мріяла про якийсь "договорняк" із Трампом, який дозволив би вискочити з невдалої війни на вигідних для Росії умовах. І Трамп запропонував у році, що минає, такий варіант закінчення війни. Але Путін зажадав усього й одразу, фактично наполягав на тому, щоб Трамп просто примусив Україну до капітуляції. Виявилося, що американський президент просто нездатний це зробити. У результаті омріяного російською верхівкою заморожування війни не вийшло. І винен у цьому Путін, який вважає себе великим полководцем, остаточно збожеволів на грі у "війнушку" і просто не може зупинитися", — зазначає опозиціонер.
Ейдман також переконаний, що роздратування діями Путіна всередині його найближчого оточення лише зростатиме.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що політична аналітикиня Ольга Курносова висловилася щодо можливого наступника російського диктатора Володимира Путіна, який може стати компромісною фігурою для кремлівської верхівки.
Експерт підкреслила, що саме після призначення президентом Путін почав поступово посилювати свої позиції. На думку Курносової, у Росії в ролі технічного прем’єра у разі потреби може опинитися будь-хто.