У Путіна є вже кандидат у наступники, який дихає йому у спину, який сценарій перевороту в РФ

Російський диктатор Володимир Путін відмовився від сценарію заморожування війни по нинішній лінії фронту та обрав шлях подальшого військового наступу. Про це заявив російський опозиціонер Ігор Ейдман.

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

"Він намагається "продати" обіцянку швидкої перемоги як своїм партнерам у світі, зокрема Трампу, так і російській еліті. Уже найближчими місяцями всім їм стане зрозуміло, що привид перемоги знову втік від Путіна. Тоді у російського диктатора почнуться серйозні неприємності", — написав Ейдман у Facebook.

На його думку, внутрішньополітична ситуація в Росії у 2026 році може становити серйозну загрозу для чинного глави Кремля.

"Російська верхівка мріяла про якийсь "договорняк" із Трампом, який дозволив би вискочити з невдалої війни на вигідних для Росії умовах. І Трамп запропонував у році, що минає, такий варіант закінчення війни. Але Путін зажадав усього й одразу, фактично наполягав на тому, щоб Трамп просто примусив Україну до капітуляції. Виявилося, що американський президент просто нездатний це зробити. У результаті омріяного російською верхівкою заморожування війни не вийшло. І винен у цьому Путін, який вважає себе великим полководцем, остаточно збожеволів на грі у "війнушку" і просто не може зупинитися", — зазначає опозиціонер.

Ейдман також переконаний, що роздратування діями Путіна всередині його найближчого оточення лише зростатиме.

"Я не виключаю, що вже наступного року є гіпотетичні шанси на переворот у Росії. У російської правлячої еліти є вже і кандидат у наступники Путіна. Це Дмитро Козак. Він пов'язаний як із пітерською частиною, з якої вийшов, так і з московською частиною верхівки (друг і партнер Собяніна і Євтушенкова). Наприкінці року йому активно створювали і вкидали в ЗМІ імідж противника війни і реформатора. Це випадковістю бути не може. Судячи з усього, вже зараз його готують до того, щоб він вів переговори із Заходом про зняття санкцій і відновлення відносин як представник "нової антивоєнної Росії, яка реформується" (російській політеміграції — терміново закотити губу)", — додав Ігор Ейдман.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що політична аналітикиня Ольга Курносова висловилася щодо можливого наступника російського диктатора Володимира Путіна, який може стати компромісною фігурою для кремлівської верхівки.

"Коли Путін приходив до влади, його взагалі ніхто всерйоз не сприймав", – нагадала вона в інтерв’ю виданню Главред.

Експерт підкреслила, що саме після призначення президентом Путін почав поступово посилювати свої позиції. На думку Курносової, у Росії в ролі технічного прем’єра у разі потреби може опинитися будь-хто.

