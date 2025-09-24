Хто може стати наступником Путіна: назвали несподіване ім'я та головну умову зміни влади в РФ

Рубрики
Політична аналітикиня Ольга Курносова висловилася щодо можливого наступника російського диктатора Володимира Путіна, який може стати компромісною фігурою для кремлівської верхівки.
Володимир Путін (фото з відкритих джерел)
"Коли Путін приходив до влади, його взагалі ніхто всерйоз не сприймав", – нагадала вона в інтерв’ю виданню Главред.
Експерт підкреслила, що саме після призначення президентом Путін почав поступово посилювати свої позиції.
На думку Курносової, у Росії в ролі технічного прем’єра у разі потреби може опинитися будь-хто.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що "наступник Путіна" критикує Захід та назвав місце, де буде наступна війна. Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев звинуватив Захід у розпалюванні загальнонаціональних конфліктів. За його словами після України з "хаосом" можуть зіткнутись й інші сусіди Росії, зокрема і на Кавказі.Микола Патрушев працював разом із президентом Росії Володимиром Путіним у КДБ у Санкт-Петербурзі. Він відомий тим, що виступає за жорстку політику Кремля, а в кількох рідкісних інтерв’ю для російської преси виправдовував рішення Путіна почати війну в Україні. В середині Росії Патрушева називають найбільш ймовірним наступником Путіна.