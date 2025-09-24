Хто може стати наступником Путіна: назвали несподіване ім'я та головну умову зміни влади в РФ

Політична аналітикиня Ольга Курносова висловилася щодо можливого наступника російського диктатора Володимира Путіна, який може стати компромісною фігурою для кремлівської верхівки.

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

"Коли Путін приходив до влади, його взагалі ніхто всерйоз не сприймав", – нагадала вона в інтерв’ю виданню Главред.

Експерт підкреслила, що саме після призначення президентом Путін почав поступово посилювати свої позиції.

На думку Курносової, у Росії в ролі технічного прем’єра у разі потреби може опинитися будь-хто.

"Якщо з Путіним раптово щось трапиться – він, зрештою, не така молода людина, хіба мало, тромб відірвався – за Конституцією прем’єр-міністр Михайло Мішустін має його заміщати. Це влаштує багатьох на перехідний період. Далі все залежить від того, як між собою домовляться клани, а головне – наскільки ця домовленість зможе влаштувати тих, із ким вестимуться переговори, коли вони почнуться", – зазначила аналітикиня.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що "наступник Путіна" критикує Захід та назвав місце, де буде наступна війна. Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев звинуватив Захід у розпалюванні загальнонаціональних конфліктів. За його словами після України з "хаосом" можуть зіткнутись й інші сусіди Росії, зокрема і на Кавказі.

Микола Патрушев працював разом із президентом Росії Володимиром Путіним у КДБ у Санкт-Петербурзі. Він відомий тим, що виступає за жорстку політику Кремля, а в кількох рідкісних інтерв’ю для російської преси виправдовував рішення Путіна почати війну в Україні. В середині Росії Патрушева називають найбільш ймовірним наступником Путіна.