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У Путина готовятся к прямым ударам по Западу: что заявил Медведев

Медведев угрожает "превентивными" ударами по партнерам Украины

17 июля 2025, 15:11
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Кравцев Сергей

В Кремле по-прежнему продолжают уверять, что у путинского режима нет даже в планах – совершать нападение на другие европейские страны, однако тут же начали угрожать им "превентивными" ударами. Ожидаемо эту миссию Кремль выделил зампредседателю российского Совета безопасности, бывшему президенту России Дмитрию Медведеву.

У Путина готовятся к прямым ударам по Западу: что заявил Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: из открытых источников

Одиозный российский политик в интервью пропагандистскому информагенству ТАСС заявил, что Запад "фактически ведет против России полноценную войну", используя спутниковые данные и пуски ракет.

"В крови у Запада не только вероломство, но и больное, сильно устаревшее представление о собственном превосходстве. России надо вести себя соответственно и отвечать по полной программе, а понадобится — и наносить превентивные удары" – высказался Медведев.

В то же время политик называет заявления о возможности нападения России на Европу "полной чушью", которую якобы специально вбрасывают в информационное поле.

Читайте также на портале "Комментарии" — заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос пропагандистского издания РИА Новости, не говорят ли действия Израиля в Сирии о том, что Запад разочарован в своем детище, предложил подумать, кто является настоящим террористом.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп заявил, что дает российскому диктатору Владимиру Путину 50 дней, чтобы начать мирный процесс для окончания войны в Украине. На этот ультиматум отреагировал бывший президент РФ Дмитрий Медведев, тремя словами указавший, что "России было безразлично" слышать ультиматум Трампа.




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