В Кремле по-прежнему продолжают уверять, что у путинского режима нет даже в планах – совершать нападение на другие европейские страны, однако тут же начали угрожать им "превентивными" ударами. Ожидаемо эту миссию Кремль выделил зампредседателю российского Совета безопасности, бывшему президенту России Дмитрию Медведеву.

Дмитрий Медведев. Фото: из открытых источников

Одиозный российский политик в интервью пропагандистскому информагенству ТАСС заявил, что Запад "фактически ведет против России полноценную войну", используя спутниковые данные и пуски ракет.

"В крови у Запада не только вероломство, но и больное, сильно устаревшее представление о собственном превосходстве. России надо вести себя соответственно и отвечать по полной программе, а понадобится — и наносить превентивные удары" – высказался Медведев.

В то же время политик называет заявления о возможности нападения России на Европу "полной чушью", которую якобы специально вбрасывают в информационное поле.

Читайте также на портале "Комментарии" — заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос пропагандистского издания РИА Новости, не говорят ли действия Израиля в Сирии о том, что Запад разочарован в своем детище, предложил подумать, кто является настоящим террористом.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп заявил, что дает российскому диктатору Владимиру Путину 50 дней, чтобы начать мирный процесс для окончания войны в Украине. На этот ультиматум отреагировал бывший президент РФ Дмитрий Медведев, тремя словами указавший, что "России было безразлично" слышать ультиматум Трампа.



