У Путина хотят наказывать "предателей" РФ по законам военного времени

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Кравцев Сергей
В России хотят бороться с предателями "по правилам военного времени" с помощью "тихих групп". Как передает издание "Комментарии", такое предложение у себя в Telegram озвучил одиозный российский политик, замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников
При этом Медведев не уточнил, что он имеет в виду.
Некоторые депутаты Госдумы РФ предложили придумать комплекс ограничительных мер для уехавших из России критиков войны против Украины (так называемой "специальной военной операции"): лишать их российского гражданства или запрещать им въезд в РФ "лет на 20".
Читайте также на портале "Комментарии" — "операция возмездие" провалилась: Минобороны РФ раскритиковали за ложь.
Также издание "Комментарии" сообщало — поставки танков и БМП Marder в Украину: стало известно, поддерживают ли такое решение немцы.
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