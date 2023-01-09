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У Путина хотят наказывать "предателей" РФ по законам военного времени

Дмитрий Медведев хочет наказывать "предателей" РФ по законам военного времени

сегодня, 10:50
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Автор:

Кравцев Сергей

В России хотят бороться с предателями "по правилам военного времени" с помощью "тихих групп". Как передает издание "Комментарии", такое предложение у себя в Telegram озвучил одиозный российский политик, замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

У Путина хотят наказывать "предателей" РФ по законам военного времени

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

"Там на просторах интернетов/телеграмов возобновилась дискуссия о том, как быть с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству. В том числе с некоторыми ничтожными ошмётками дерьма, которые ещё недавно причисляли себя к так называемой интеллектуальной элите. Я уже недавно высказывался по этой теме. Ну, тут пошёл сурьёзный разговор между начальниками, как действовать: "по закону" или "по справедливости". Придется дать уточнение. Конечно, только по закону. А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени. Вспомним опыт Великой Отечественной, да и других стран. Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие", — написал Дмитрий Медведев.

При этом Медведев не уточнил, что он имеет в виду.

Некоторые депутаты Госдумы РФ предложили придумать комплекс ограничительных мер для уехавших из России критиков войны против Украины (так называемой "специальной военной операции"): лишать их российского гражданства или запрещать им въезд в РФ "лет на 20".

Читайте также на портале "Комментарии" — "операция возмездие" провалилась: Минобороны РФ раскритиковали за ложь.

Также издание "Комментарии" сообщало — поставки танков и БМП Marder в Украину: стало известно, поддерживают ли такое решение немцы.




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Источник: https://t.me/medvedev_telegram/245
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