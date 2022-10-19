У Путина и Эрдогана большие планы на Европу. ЕС недоволен такими действиями

Президент России Владимир Путина и его коллега Раджеп Эрдоган планируют сделать Турцию новым центром для энергоресурсов ЕС. Такие идеи не нравятся европейцам, поскольку ЕС стремится быть независимым от газа России. Об этом сообщает немецкое издание Welt .

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин. Фото с открытых источников

С самого начала полномасштабного вторжения отношения между Москвой и Анкарой продолжают сближаться. Президенты в этом году уже встретились четырежды, Турция увеличила импорт российской нефти в два раза. Также россияне, сбежавшие от мобилизации из РФ в Турцию, снимают жилье и возглавили список иностранных граждан, наиболее покупающих жилье в стране.

Как утверждает издание, Путин и Эрдоган договариваются о расширении трубопровода Турецкий поток, который проходит от России через Черное море до Турции. Таким образом, российский газ мог бы попадать на рынки Европы, не используя недавно потерпевшие аварий трубопроводы в Балтийском море.

Турция постоянно отмечала, что хочет стать хабом для Европы, так будет иметь экономические и политические дивиденды перед ЕС. Эрдоган сообщил 19 октября, что работы по расширению трубопровода начнутся немедленно. В проекте также участвует глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Россия считает, что ЕС согласится на такие условия, ведь может столкнуться с мощным энергетическим кризисом в ближайшие месяцы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что турецкий лидер заставил ждать Путина.

Также "Комментарии" писали о плане Путина , по которому он должен был подставить Украину перед ЕС. План обнародовал президент Украины Владимир Путин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!