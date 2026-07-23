logo

BTC/USD

64827

ETH/USD

1880.41

USD/UAH

44.81

EUR/UAH

51.06

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия У Путина истерически отреагировали на слова Драпатого о руководстве РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

У Путина истерически отреагировали на слова Драпатого о руководстве РФ

Мария Захарова прокомментировала высказывания Драпатого о российском руководстве

23 июля 2026, 17:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова резко отреагировала на высказывания нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого о российском руководстве. Представитель российского МИД повторила традиционные тезисы кремлевской пропаганды, обвинив украинские власти в "неонацизме".

У Путина истерически отреагировали на слова Драпатого о руководстве РФ

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Захарова прокомментировала интервью Драпатого, в котором он говорил о многолетней агрессивной политике Кремля и заявил, что российское руководство "не имеет права существовать в цивилизованном мире".

"Вот поэтому им одно название – неонацисты", – заявила представитель МИД РФ.

В то же время, в своем заявлении Захарова интерпретировала слова Драпатого как высказывания против всего русского народа. Однако в самом интервью генерал подчеркивал именно ответственность руководства России и его имперской политике.

"Мы видим, что соседом не назовешь нацию с руководством, не имеющим права на существование в цивилизованном мире. Там за тысячи лет ничего не изменилось ни в ментальности, ни в имперских амбициях", — сказал Драпатый.

Новый главнокомандующий ВСУ также отметил, что еще задолго до 2014 года предполагал неизбежность войны с Россией, поскольку после обретения независимостью Украиной Москва так и не отказалась от попыток сохранить свое влияние на Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции Кремля на назначение Драпатого главнокомандующим ВСУ.

Также "Комментарии" писали, что Драпатый жестко высказался о части жителей Донбасса. По его словам, "им безразлично, в какой стране жить".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости