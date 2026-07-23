У Путина истерически отреагировали на слова Драпатого о руководстве РФ

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова резко отреагировала на высказывания нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого о российском руководстве. Представитель российского МИД повторила традиционные тезисы кремлевской пропаганды, обвинив украинские власти в "неонацизме".

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Захарова прокомментировала интервью Драпатого, в котором он говорил о многолетней агрессивной политике Кремля и заявил, что российское руководство "не имеет права существовать в цивилизованном мире".

"Вот поэтому им одно название – неонацисты", – заявила представитель МИД РФ.

В то же время, в своем заявлении Захарова интерпретировала слова Драпатого как высказывания против всего русского народа. Однако в самом интервью генерал подчеркивал именно ответственность руководства России и его имперской политике.

"Мы видим, что соседом не назовешь нацию с руководством, не имеющим права на существование в цивилизованном мире. Там за тысячи лет ничего не изменилось ни в ментальности, ни в имперских амбициях", — сказал Драпатый.

Новый главнокомандующий ВСУ также отметил, что еще задолго до 2014 года предполагал неизбежность войны с Россией, поскольку после обретения независимостью Украиной Москва так и не отказалась от попыток сохранить свое влияние на Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции Кремля на назначение Драпатого главнокомандующим ВСУ.

Также "Комментарии" писали, что Драпатый жестко высказался о части жителей Донбасса. По его словам, "им безразлично, в какой стране жить".