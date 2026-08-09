У Путина избирательная паранойя: на какой радикальный шаг идет Кремль из-за низких рейтингов

В Кремле все больше опасаются возможного роста общественного недовольства в преддверии выборов в Государственную думу. На фоне экономических проблем, топливного кризиса, ударов по территории России и разговоров о новой мобилизации российские власти усиливают давление "системной оппозиции" в РФ.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

The Telegraph в материале под названием "Параноидальный Путин запрещает свою фальшивую оппозицию" отмечает, что Кремль пытается не допустить появления политических сил, которые могли бы аккумулировать голоса недовольных действиями российского диктатора.

Одним из примеров издание называет Бориса Надеждина – просистемного политика, который впоследствии начал выступать с антивоенной риторикой. После этого его отстранили от участия в выборах. Кроме того, под угрозой может оказаться и партия "Яблоко". Она остается одной из немногих российских политических сил, открыто выступающих за мир, а потому может столкнуться с проблемами при допуске к выборам в Госдуму.

Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Найджел Гулд-Дэвис отметил, что ранее Кремль считал формальные выборы полезными для демонстрации контроля над обществом. Теперь ситуация изменилась.

"Выборы в России уже давно не свободны, однако всегда существовало ощущение, что Кремль считал по крайней мере полезным проводить мероприятия, которые называются выборами, в отличие от советских времен, когда он был единственной монолитной партией", — сказал Гулд-Дэвис.

Аналитики и источники, близкие Кремлю, указывают на усиление роли силовых структур в российской системе власти. По их оценкам силовики используют страх и изоляцию Владимира Путина для дальнейшего расширения контроля.

"Страх какого-то вызова снизу настолько глубок, что наблюдается все более сильный рефлекс силовиков. Нарастание тревожности общества иногда даже прорывается в лояльных Кремлю российских медиа" — добавил Гулд-Дэвис.

Показательны и меры безопасности во время поездок Путина по регионам России. В некоторых городах ограничивали передвижение граждан и доступ в Интернет. В Казани такие меры спровоцировали обвинения в адрес Кремля в том, что встречи Путина с якобы "удовлетворенными" гражданами могут быть постановочными.

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