В Кремле заявили, что один из газопроводов "Северного потока-2" технически исправен и готов к работе. Единственное препятствие для возобновления поставок газа в ЕС – на стороне самой Европы. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

Северный поток. Фото: из открытых источников

"Один "Северный поток" сломан, второй готов к поставкам", — отметил главный рупор Кремля.

Единственным препятствием Дмитрий Песков назвал запрет на эксплуатацию газопровода, который ввел Евросоюз.

Стоит отметить, газопровод "Северный поток-2" состоит из двух веток. Три из четырех труб обоих "Северных потоков" были повреждены взрывами в сентябре 2022 года. Одна ветка "Северного потока-2" уцелела. Именно о ней и говорит Песков – как о технически готовой к работе.

Испания в марте 2026 года закупила самый большой в своей истории объем российского газа, несмотря на санкционное давление ЕС и войну в Украине. Об этом сообщает El País со ссылкой на данные оператора Enagás.

По официальной статистике, импорт достиг 9 807 гигаватт-часов – это больше, чем в разгар энергетического кризиса 2023 года, и более чем вдвое превышает показатели февраля. Эксперты объясняют резкий рост несколькими факторами. Прежде всего – эскалацией на Ближнем Востоке после ударов США и Израиля по Ирану, что повлекло за собой скачок цен на газ с примерно 30 до более 60 евро за мегаватт-час. В то же время поставки из Персидского залива сократились из-за атак на энергетическую инфраструктуру в регионе.

