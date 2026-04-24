У Путіна натякнули на запуску "Північного потоку": за ким останнє слово

Дмитро Пєсков раптом згадав про труби на дні Балтійського моря.

24 квітня 2026, 13:36
У Кремлі заявили, що один із газопроводів "Північного потоку-2" технічно справний і готовий до роботи. Єдина перешкода для відновлення постачання газу до ЄС – на боці самої Європи. Як повідомляє портал "Коментарі", про це заявив прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

У Путіна натякнули на запуску "Північного потоку": за ким останнє слово

Північний потік. Фото: із відкритих джерел

"Один "Північний потік" зламаний, другий готовий до постачання", — зазначив головний рупор Кремля.

Єдиною перешкодою Дмитро Пєсков назвав заборону на експлуатацію газопроводу, яку запровадив Євросоюз.

Варто зазначити, що газопровід "Північний потік-2" складається з двох гілок. Три з чотирьох труб обох "Північних потоків" було пошкоджено вибухами у вересні 2022 року. Одна гілка "Північного потоку-2" вціліла. Саме про неї і говорить Пєсков – як про технічно готову до роботи.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Іспанія у березні 2026 року закупила найбільший у своїй історії обсяг російського газу, незважаючи на санкційний тиск ЄС та війну в Україні. Про це повідомляє El País із посиланням на дані оператора Enagás.

За офіційною статистикою, імпорт досяг 9 807 гігават-годин – це більше, ніж у розпал енергетичної кризи 2023 року, і більш ніж удвічі перевищує показники лютого. Експерти пояснюють різке зростання кількома чинниками. Насамперед – ескалацією на Близькому Сході після ударів США та Ізраїлю по Ірану, що спричинило стрибок цін на газ з приблизно 30 до понад 60 євро за мегават-годину. Водночас постачання з Перської затоки скоротилося через атаки на енергетичну інфраструктуру в регіоні.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російський газ знову вільно надходитиме до ЄС: Володимир Зеленський вразив заявою.




