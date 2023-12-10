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У Путина нашли оправдание своей дружбе с ХАМАСом

Делегация террористической организации ХАМАС приезжала с официальным визитом в Россию

сегодня, 17:47
Автор:
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Лиля Воробьева
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В российскую столицу 26 октября приезжала делегация террористической организации ХАМАС, которую возглавляет член политбюро организации Абу Марзук. По приглашению делегации террористов Израиль осудил РФ. Но в Кремле нашли оправдание своей дружбе и связям с ХАМАСом. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

У Путина нашли оправдание своей дружбе с ХАМАСом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (фото из открытых источников)

По сообщениям, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва якобы поддерживает контакты "лишь с политическим офисом" ХАМАС.


"ХАМАС совершил террористическую атаку на Израиль, которую РФ осудила, но Москва поддерживает контакты только с политическим офисом ХАМАС", — прокомментировал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что означает затягивание войны ЦАХАЛ из ХАМАСа. В секторе Газа после некоторой паузы в боевых действиях, связанной с обменом заложниками и заключенными, возобновились (как предупреждал израильский премьер Биньямин Нетаньяху) обстрелы и наземная операция ЦАХАЛ (израильская армия). Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос размышляет, что, несмотря на огромное преимущество ЦАХАЛ над ХАМАС, политические результаты конфликта могут оказаться неутешительными для Израиля, который быстро теряет международную поддержку. Все явно затягивается на неопределенное время, подчеркивает он. И это не играет в пользу Израиля.

Политтехнолог, соучредитель Агентства по моделированию ситуаций Алексей Голобуцкий отмечает, что Израиль продолжает гнуть свою линию. Гуманитарные паузы прекращены. Задача ЦАХАЛ остается прежней — уничтожение ХАМАС.

По его словам, израильские специалисты предполагают, что до конца этого года (то есть за этот месяц) основные боевые действия будут завершены, инфраструктура ХАМАС в Газе – разрушена.



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