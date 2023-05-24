У Путина назвали Польшу враждебным к России государством: что известно

Сегодня Польша стала для РФ не просто недружественным, а государством, якобы занявшим враждебную позицию по отношению к России. Такое заявление сделал спикер российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

"Польша — это враждебное для нас государство. Я бы пошел дальше, я не стал бы называть просто недружественным", — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

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Кроме этого, Песков посетовал, что якобы заявления Польши о готовности поддержать переворот в Беларуси является вмешательством в дела другого государства. Он заявил, что Россия будет выполнять свои союзнические обязательства для обеспечения безопасности Беларуси.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России решили "наказать" Польшу : что придумали в Кремле. Об этом в собственном Telegram-канале написал руководитель Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что фуры из Польши еще должны быть лишены возможностей заправляться горючим по ценам. РФ. Как утверждает Вячеслав Володин, для польских перевозчиков должны установить цены на уровне Евросоюза. В соответствии с принятым решением поляки потеряют около 8,5 миллиарда евро доходов, получаемых за счет России. Руководство Польши должно ответить за снос памятников нашим солдатам и офицерам, за русофобскую политику,

Предлагаемый шаг – это "наказание" Российской Федерацией Польши "за захват здания школы" при российском посольстве. Как утверждают в информации сайта российской Госдумы, предлагается допускать передвижение польских фур от границы РФ до ближайших таможенных терминалов, чтобы там производить перецепку прицепов или полуприцепов и перегрузку товаров на транспортные грузовики перевозчиков РФ.



