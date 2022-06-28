logo

BTC/USD

20908.73

ETH/USD

1208.13

LTC/USD

55.93

USD/UAH

35.75

EUR/UAH

37.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия У Путина назвали шаг Украины, который приведет к Третьей мировой войне
commentss НОВОСТИ Все новости

У Путина назвали шаг Украины, который приведет к Третьей мировой войне

Любая попытка "посягнуть" на оккупированный Крым будет объявлением войны РФ, считает политик

сегодня, 09:40 comments1003
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Как передает портал "Комментарии", в Кремле начинают переживать относительно того, что Украина может все-таки присоединиться к НАТО, после чего пойти войной против России, отвоевывая ранее оккупированные территории. Больше всего опасений за Крым, который в Москве называют "своей территорией". Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что любое "посягательство" на аннексированный Крым будет равносильно объявлению войны. 

У Путина назвали шаг Украины, который приведет к Третьей мировой войне

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Во время общения с представителями российских масс-медиа Медведев признал, что вступление Украины в НАТО опаснее для РФ, чем присоединение к Альянсу Финляндии и Швеции.

Дмитрий Медведев фактически признал, что наличие нерегулированных территориальных споров с Украиной очень сильно беспокоят Россию. Пока Украина не есть полноценным членом НАТО в Москве считают, что смогут надавить на Киев и добиться своего, а вот, если Украина присоединится в Североатлантическому Альянсу, тогда в Кремле опасаются, что может разгореться настоящая Третья мировая война.

По словам Медведева, если Украина решит пойти войной, являясь членом НАТО, чтобы отвоевать обратно Крым, то это может привести к большой катастрофе. Тогда Россия вступит в открытый военные конфликт уже не с отдельно взятым государство Украиной, а со всем блоком НАТО.

Политик считает, что вступление в НАТО Финляндии и Швеции не принесет новых "угроз" России, чего не скажешь о таком шаге Украины. 

Дмитрий Медведев считает, что Финляндия и Швеция находятся в "уважительных" отношениях с Россией, поэтому с ними "территориальных споров" не предвидится. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин послушает Зеленского и посмотрит в глаза Джонсону: Кремль подтвердил участие президента России в саммите G20.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Маэстро

сегодня, 09:07

Если путе, медведю, соловью, захаре скучно, пусть и воюют. Продадут картошку с огорода, купят лупилки ... и вперед. Зачем народ мутить, обещать светлое будущее с наворованного Не хорошо ето

Маэстро

сегодня, 09:03

Алкаши

Харя Кришны

сегодня, 09:01

А у нас сейчас что? Не война? Не объявим, а продолжим до победы.

Маэстро

сегодня, 08:57

Вот тебе и путькин день великая расея превратилась в воришку и карманника

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!