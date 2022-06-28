У Путина назвали шаг Украины, который приведет к Третьей мировой войне

Как передает портал "Комментарии", в Кремле начинают переживать относительно того, что Украина может все-таки присоединиться к НАТО, после чего пойти войной против России, отвоевывая ранее оккупированные территории. Больше всего опасений за Крым, который в Москве называют "своей территорией". Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что любое "посягательство" на аннексированный Крым будет равносильно объявлению войны.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Во время общения с представителями российских масс-медиа Медведев признал, что вступление Украины в НАТО опаснее для РФ, чем присоединение к Альянсу Финляндии и Швеции.

Дмитрий Медведев фактически признал, что наличие нерегулированных территориальных споров с Украиной очень сильно беспокоят Россию. Пока Украина не есть полноценным членом НАТО в Москве считают, что смогут надавить на Киев и добиться своего, а вот, если Украина присоединится в Североатлантическому Альянсу, тогда в Кремле опасаются, что может разгореться настоящая Третья мировая война.

По словам Медведева, если Украина решит пойти войной, являясь членом НАТО, чтобы отвоевать обратно Крым, то это может привести к большой катастрофе. Тогда Россия вступит в открытый военные конфликт уже не с отдельно взятым государство Украиной, а со всем блоком НАТО.

Политик считает, что вступление в НАТО Финляндии и Швеции не принесет новых "угроз" России, чего не скажешь о таком шаге Украины.

Дмитрий Медведев считает, что Финляндия и Швеция находятся в "уважительных" отношениях с Россией, поэтому с ними "территориальных споров" не предвидится.

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