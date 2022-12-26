У Путина нет тормозов: Готов ли кремлевский вождь объявить войну

Вряд ли российское общество готово идти на такую огромную жертву – становиться самому против всего мира, закрывать границы, объявлять общую мобилизацию и т.п., пишут "Комментарии" со ссылкой на военного эксперта Олега Жданова.



Путину нравится убивать

В интервью ТСН эксперт сказал, что Владимир Путин получает удовольствие от того, что льется кровь, и это самое страшное. "Путин от кровопролития в Украине получает удовольствие. В этом смысле у него нет тормозов . Это очень страшно. И страшно то, что Запад или не хочет понимать этого, или делает вид, что не понимает. И ведет собственную игру за счет жизней наших граждан и наших военнослужащих. Вот в чем главная проблема", — сказал эксперт.

По словам Жданова, это должно быть уроком на будущее: если хочешь миру – готовься к войне. И должно стать нашей национальной идеей после победы над Российской Федерацией.

Что касается того, может ли Путин закрыть границы и официально объявить войну, эксперт убежден, что кремлевский диктатор может такое сделать, но это может повлечь за собой совсем другие процессы. "Это надо было делать в марте. Если бы он тогда это сделал, возможно, общество его бы поняло. Хотя тогда они все надеялись на сильнейшую, на вторую армию мира, которая может проиграть, только если НАТО в полном составе вмешается в эту войну", – говорит военный эксперт.

Да и вряд ли российское общество готово идти на столь огромную жертву – становиться самому против всего мира, закрывать границы, объявлять всеобщую мобилизацию.

"Может быть, Путин еще думает об этом, но Российская Федерация сейчас находится в состоянии ожидания очередного "черного лебедя", который может стать триггером для того, чтобы начались необратимые процессы, процессы развала самой Российской Федерации. Там же в некоторых регионах идут процессы, и они рассматривают вопрос, насколько им важно оставаться под руководством Москвы или, возможно, сразиться за собственный суверенитет", — отметил Жданов.

Напомним, как писали "Комментарии", Путин намекнул, что его союзники из СНГ не поддерживают Россию. В соответствующее заявление глава РФ сделал, намекая на поддержку России в войне против Украины. Среди стран СНГ российскую агрессию в Украине поддерживает только Белоруссия. Ведь страна отправляет России технику и предоставляет свою территорию для обстрелов гражданской и критической инфраструктуры нашей страны.

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