У Путина новый дедлайн: теперь по поводу захвата Донбасса

Перед новым командующим группировкой российских войск в Украине Валерием Герасимовым стоит задача захвата Донбасса и формирования определенной зоны безопасности до марта. Об этом в телеэфире заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Андрей Юсов.



Президент РФ поставил сроки захвата украинских территорий. Путин и Герасимов

“В целом мы можем говорить о том, что Путин не учитывает реальность, поэтому глобальные задачи свои не изменил. То есть, уничтожение украинцев как отдельного народа и нации, уничтожение Украины как независимого государства. Все-таки мы можем говорить о приоритетном для рашистов направлении — это Донбасс. И очередные сроки, которые он определяет уже для Герасимова, скажем, как нового руководителя войны против Украины – это цель захвата Донбасса и формирования определенной зоны безопасности, ну, уже до марта”, — сказал Юсов. Если не будет результатов в Украине – через 2-3 месяца руководство Генштаба во главе с Герасимовым и, возможно, министром обороны Шойгу может быть отправлено в отставку.

По словам пресс-секретаря ГУР, сроки поставленных Путиным задач перед оккупационной армией неоднократно переносили, и вскоре уже будет год с момента "трехдневного" захвата Украины.

"Год, как они "3 дня берут Киев". Ну, в общем-то, новые цели и новые задачи. Ничего не получится и в этот раз”, — убежден Юсов.

Он также подтвердил, что разведка располагает информацией о признаках подготовки российской оккупационной армией наступления на Запорожском направлении.

Такие данные есть. Это может свидетельствовать как о прямой подготовке к наступательным действиям со стороны противника, так и об определенных обманных действиях для того, чтобы информационную кампанию проводить и, скажем так, скрыть истинные свои намерения на других направлениях фронта. Вся информация отслеживается, и соответствующие выводы, и мероприятия проводятся со стороны украинских сил обороны”, — подчеркнул представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Как писали "Комментарии", Путин меняет фундаментальные аспекты войны. Кремль готовится к продолжительной войне. Западу ничего не остается как продолжать поддерживать Украину – и делать это быстро.

К тому же, на страницах "Комментариев" говорилось и о том, что экскомандующий ВС США признал, что его прогноз по выходу Украины на рубеже 24 февраля провалился. Американский генерал отметил, что первая причина, почему ВСУ не удалось существенно продвинуться, деоккупировав свои территории – это отсутствие у украинской армии дальнобойных ракет ATACMS. Вторая причина – это количество жертв среди захватчиков, на которое пошло российское руководство. Кремль показал, что он готов просто забрасывать позиции ВСУ пушечным мясом, не опасаясь, что потери возрастут в разы.

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