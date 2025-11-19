Рубрики
Москва побачила прояв "русофобії" у рішенні Варшави закрити останнє російське консульство в Польщі. Країна-агресор назвала це "проявом відсутності здорового глузду". Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву зроби прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел
Заява головного рупора Кремля прозвучала у відповідь на слова міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Топ-дипломат Польщі повідомив про відкликання згоди на функціонування консульства РФ через вибух на залізничній колії, в якій Польща звинуватила розвідку країни-агресора.
Кремль відреагував на ці звинувачення та заявив про прояв "русофобії" з боку Польщі.
Нагадаємо, у Польщі за кілька днів планують закрити останнє російське консульство в цій країні.
Таке рішення було ухвалено після вибухів на залізниці. Про це повідомив Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, якого цитує видання Sky News.
Під час виступу у польському парламенті глава МЗС наголосив, що Варшава відреагує на саботаж на залізничних коліях у найближчі кілька днів. У тому числі буде закрито останнє консульство РФ, яке діє у Гданську, на півночі країни.
Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Однією із ключових тем у розмові стало обговорення недавніх актів диверсій на польській залізниці. Про це у соцмережі розповів Володимир Зеленський.