У Путіна розлютилися на Польщу: від якого рішення Варшави Кремль у нестямі

Москва побачила прояв "русофобії" у рішенні Варшави закрити останнє російське консульство в Польщі. Країна-агресор назвала це "проявом відсутності здорового глузду". Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву зроби прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

Заява головного рупора Кремля прозвучала у відповідь на слова міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Топ-дипломат Польщі повідомив про відкликання згоди на функціонування консульства РФ через вибух на залізничній колії, в якій Польща звинуватила розвідку країни-агресора.

Кремль відреагував на ці звинувачення та заявив про прояв "русофобії" з боку Польщі.

"Відносини з Польщею повністю погіршилися. Це, ймовірно, є виявом цього погіршення — бажання польської влади звести нанівець будь-яку можливість консульських чи дипломатичних відносин", — висловився Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, у Польщі за кілька днів планують закрити останнє російське консульство в цій країні.

Таке рішення було ухвалено після вибухів на залізниці. Про це повідомив Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, якого цитує видання Sky News.

Під час виступу у польському парламенті глава МЗС наголосив, що Варшава відреагує на саботаж на залізничних коліях у найближчі кілька днів. У тому числі буде закрито останнє консульство РФ, яке діє у Гданську, на півночі країни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Однією із ключових тем у розмові стало обговорення недавніх актів диверсій на польській залізниці. Про це у соцмережі розповів Володимир Зеленський.



