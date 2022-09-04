У Путина обвинили страну ЕС в войне против России

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Кравцев Сергей
Германия объявила России гибридную войну и своими действиями показывает, что теперь есть прямым врагом Москвы. Именно поэтому у ФРГ появились проблемы с газом. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева.
Путин и Медведев. Фото: из открытых источников
Германию Медведев назвал недружественной страной к России, потому что Берлин обложил санкциями экономику России, ввел санкции против россиян. Кроме этого, Киев продолжает получать от Германии вооружение, которое используется в войне против российской армии.
Дмитрий Медведев считает, что действия Германии показывают, что эта страна теперь перешла в категорию врагов РФ. Не упустил возможности Медведев и бросить язвительную реплику в сторону правительства ФРГ.
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