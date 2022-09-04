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У Путина обвинили страну ЕС в войне против России

В Кремле обижаются на Германию за поддержку Украины в войне

сегодня, 16:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Германия объявила России гибридную войну и своими действиями показывает, что теперь есть прямым врагом Москвы. Именно поэтому у ФРГ появились проблемы с газом. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

У Путина обвинили страну ЕС в войне против России

Путин и Медведев. Фото: из открытых источников

Германию Медведев назвал недружественной страной к России, потому что Берлин обложил санкциями экономику России, ввел санкции против россиян. Кроме этого, Киев продолжает получать от Германии вооружение, которое используется в войне против российской армии.

"Иными словами, (Ред. Германия) объявила России гибридную войну", — сказал Дмитрий Медведев, комментируя слова немецкого канцлера Олафа Шольца о том, что Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей.

Дмитрий Медведев считает, что действия Германии показывают, что эта страна теперь перешла в категорию врагов РФ. Не упустил возможности Медведев и бросить язвительную реплику в сторону правительства ФРГ.

"И этот дяденька (Ред. Олаф Шольц) удивляется, что у немцев какие-то мелкие проблемы с газом", — написал экс-премьер России.

Читайте также на портале "Комментарии" — пресс-секретарь Путина Песков напомнил, что Россия не отказалась от ультимативного тона в сторону Украины. Он заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но только в том случае, если предметом мирных переговоров будет обсуждение выполнения Киевом условий Москвы.

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Источник: https://t.me/medvedev_telegram/173
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