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В МИД РФ заявиили, что Россия не должна "спускать с крючка" Зеленского

Сергей Лавров считает, что Запад, который является соавтором минских соглашений, показывает "полную беспомощность"

28 апреля 2021, 11:27
Автор:

Елизавета Черных

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что Россия не должна "спускать с крючка" украинского государственного главу Владимира Зеленского. Кроме того, российский чиновник обвинил команду президента Украины в "попытках перевернуть минские договоренности", пишет "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу МИД РФ. 

В МИД РФ заявиили, что Россия не должна "спускать с крючка" Зеленского

Сергей Лавров - фото из открытых источников

"Считаю, что мы не должны "спускать с крючка" господина Зеленского и всю его команду, а они извиваются, как могут. Чего стоит заявление Зеленского (когда он уже отчаялся перевернуть минские договоренности с ног на голову) о том, что они уже не годятся, но нужны, потому что в сохранении минских договоренностей гарантии того, что и санкции против России будут сохранены", — сказал чиновник. 

Лавров также подчеркнул, что Запад, который является соавтором минских соглашений, показывает "полную беспомощность". 

Напомним, что по словам Сергея Лаврова, войны России с Украиной нужно и можно избежать. Российский чиновник добавил, что не может отвечать за Украину и, в частности, за государственного главу Владимира Зеленского. Чиновник утверждает, что "по внешним признакам" для украинского лидера является главным "удержаться у власти". 

Ранее портал "Комментарии" писал, что многих украинцев интересует, как в дальнейшем сложится сотрудничество Украины и России. Однако, по словам руководителя отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Леонида Кравчука, существует возможность полного разрыва любых дипотношений между странами. Кравчук уверяет, что Россия способна отказаться от различных переговоров, которые касаются войны на оккупированном Донбассе. Если подобное произойдет, если правительство РФ откажется от "Минских договоренностей" или перестанет быть членом "Нормандской четверки", то Украина будет действовать соответствующе.




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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/lavrov-zayavil-rossiya-dolzhna-spuskat-kryuchka-1619596682.html
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comments

Обусуждения

Михаил

28 апреля 2021, 11:35

ПОКА РЕЗЬНЮ НА ДОНБАСЕ УСТАРАИВАЕТ РОССИЯ УЖЕ6 ЛЕТ

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