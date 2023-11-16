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У Путина очень разозлились из-за нового решение США и заявили об "угрозе"

Реагируя на новые санкции, в России обвинили США в причастности к взрывам на "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2"

сегодня, 20:30
Автор:
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Лиля Воробьева
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США вели новые санкции против крупного российского проекта "Арктик СПГ 2", находящегося на Гиданском полуострове. Но в Кремле этому очень не обрадовались и обвинили Америку в причастности к подрыву российских "потоков" и назвали это угрозой, пишут российские пропагандисты.

У Путина очень разозлились из-за нового решение США и заявили об "угрозе"

"Арктик СПГ 2" (фото из открытых источников)

Об этом сообщил во время слушаний в сенатском комитете по иностранным делам, помощник госсекретаря США по энергетике Джеффри Пайатт.


"На прошлой неделе мы ввели новые санкции против проекта "Арктик СПГ 2". Работа, которую ведет координатор санкций госдепартамента и в тесной координации с OFAC заключается в закручивании гаек и это критически важно. Наша цель – задушить его", – заявил Джеффри Пайатт.

В Кремле не замедлили ответить. Представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова заявила, что это якобы указывает на причастность Америки к подрывам "Северных потоков 1 и 2". Она сказала, что прежде были "точно такие же заявления" американского президента и представителей государственного департамента США о том, что эти проекты нужно уничтожить.

Поэтому кремлевские представители, выполняя указания пропаганды и расценили слова Джеффри Пайатт как "угрозу в адрес очередных инфраструктурных проектов России в этой же сфере".

По словам кремлевских спикеров, из-за того, что США якобы не могут достичь преимуществ в конкурентной среде, Вашингтон пытается якобы уничтожить те препятствующие этому объекту.

"Они пошли по пути запугивания и реализации своих угроз, других вариантов оценить это нет. Это системный подход представителей официального Вашингтона к уничтожению объектов гражданской инфраструктуры в энергетической сфере", — заявила Захарова, передают "РИА Новости".

"Арктик" СПГ 2 – это российский проект по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что несмотря на санкции, лидер ЕС импортирует нефть из РФ .



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