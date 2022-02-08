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У Путина открестились от обещаний Макрону не начинать новых маневров у границ Украины

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что Москва и Париж не смогли заключить соглашение о деэскалации напряженности вокруг Украины

сегодня, 15:20
Автор:

Кравцев Сергей
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В России заявили, что информация, которую распространяет Париж об обещании Владимира Путина своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону о том, что Россия не будет осуществлять никаких новых военных маневров у границ Украины, не соответствуют действительности. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

У Путина открестились от обещаний Макрону не начинать новых маневров у границ Украины

Путин и Макрон. Фото: сайт Кремля

По информации одного их высокопоставленных французских чиновников, Путин дал обещание Макрону после довольно продолжительного разговора с глазу на глаз. 

И уже после того, как эта информация появилась в открытом доступе в СМИ последовала реакция Кремля. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что Москва и Париж не смогли заключить соглашение о деэскалации напряженности вокруг Украины. При этом спикер российского президента согласился с тем, что в снятии напряжения заинтересованы, как Франция, так и Россия, и сам визит президента Франции в Москву – это уже начало работы в этом направлении.

Опять же, ссылаясь на сказанное французским чиновником, Путин заверил Макрона в том, что российские войска, которые совместно с армией Беларуси проводят военные учения у границ Украины покинут территорию Беларуси в 20-х числах февраля, вернувшись в места постоянной дислокации.

На эту информацию Песков также отреагировал, заявив, что, во-первых, никто в Москве никогда не говорил, что российские войска могут остаться в Беларуси после проведения учения, а, во-вторых, войска действительно вернутся на свои базы. При этом пресс-секретарь Путина не стал подтверждать, что это произойдет именно 20 февраля.

Читайте также на портале "Комментарии" — по итогам встречи с Путиным Макрон рассказал, что его российский коллега согласился с тем, что нужно следовать логике, чтобы выйти на конкретные меры по деэскалации конфликта на востоке Украины и вблизи ее границ.



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Источник: https://www.reuters.com/
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