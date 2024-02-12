У Путина отреагировали на заявления политических лидеров Европы после интервью Такеру

В Кремле до сих пор продолжают комментировать интервью Путина Такеру Карлсону, где он повторил все свои предварительные заявления. В частности, в РФ ответили на высказывания Шольца и Сунака. Их политики совершили после скандального интервью. Спикер российского президента заявил, что для них главное, что европейские политики ознакомились с содержанием спича Путина. Слова Пескова цитирует ряд русских пабликов.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Отвечая на вопросы пропагандистов, Песков заявил, что Сунак и Шольц полностью ознакомились с позицией Путина.

"Они знакомы с содержанием интервью и это для нас главное. У них и так была возможность постоянно знакомиться с позицией президента, сейчас она была полностью представлена. Насколько я понимаю, они используют эту возможность, это главное. А эмоциональная реакция – это скорее ради ситуации, в которой находится из страны, попыток объяснить своим плательщикам налоги",- заявил Песков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шольц рассказал, что он понял после интервью Путина Карлсону. Для Германии стала еще более очевидной приверженность Украине после того, как российский диктатор Владимир Путин отметился скандальными заявлениями в новом интервью. Такое заявление у себя в Twitter сделал канцлер Германии Олаф Шольц.

Немецкий канцлер Шольц назвал интервью российского диктатора провокатору Такеру Карлсону "бессмысленным" разговором. В этой связи Шольц отметил, что Владимир Путин "всегда много лжет об истории этой войны" и действительно стремится урвать как можно больше территории от соседних стран. Поэтому "необходимо сделать все возможное, чтобы поддержать Украину и дать ей возможность защищаться".

