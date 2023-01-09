У Путина отреагировали на новые поставки вооружения в Украину

Решение союзников Украины о передаче ВСУ наступательных видов вооружения всерьез встревожило Кремль, где поставили задачу российским пропагандистам нести в массы главный месседж о том, что Москва контролирует ситуацию и новые виды вооружения не изменят ситуацию на поле боя. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет "РИА Новости".

Путин и Песков. Фото: из открытых источников

Песков отметил, что не стоит обращать внимание на сообщение о передаче Францией Украине легких танков AMX-10RC. К тому же не только Париж, но и другие столицы Европы и, частности, США, НАТО поставили Украине техники на миллиарды долларов.

При этом главный рупор Кремля постарался заверить российских пропагандистов, что Россия все равно держит ситуацию под контролем и дополнительное вооружения для ВСУ не поможет Украине переломить ситуацию в свою пользу.

"Снабжение могут добавить боли украинскому народу, затянуть их страдания. Но принципиально ничего изменить не смогут. Сорвать достижения целей "спецоперации" эти поставки не способны", — заявил спикер Путина.

Отметим, в первых числах января стало известно, что Украина получит французские легкие танки AMX-10RC.

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Ранее "Комментарии" писали — пока в России строят мифические планы по разделу Украины по корейскому сценарию, союзники передают нам всё больше вооружений, готовя очередные приятные сюрпризы. Издание "Комментарии" поинтересовалось у экспертов – есть ли на данный момент у России реальные союзники, а также, что для РФ будет означать крах путинского режима.





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