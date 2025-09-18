У Путіна відреагували на відставку Козака, який виступав за переговори

Близький соратник Путіна Дмитро Козак подав у відставку з посади заступника голови адміністрації російського диктатора за власним бажанням. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву зробив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Путін та Козак. Фото: з відкритих джерел

"Я можу підтвердити, що Дмитро Миколайович Козак подав у відставку. За власним бажанням", – наголосив Дмитро Пєсков.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела писали, що Козак "пішов у відставку" зі своєї посади 13-14 вересня і розглядає різні пропозиції щодо переходу в бізнес.

Читайте також на порталі "Коментарі" — звільнення Дмитра Козака може бути пов'язане з розбіжностями у поглядах із російським диктатором Володимиром Путіним. Як повідомляє портал "Коментарі", до такої думки схиляються в Інституті вивчення війни.

Американські експерти звертають увагу на те, що Козак наполягав на переговорах з Україною, а рішення про його відставку свідчить про бажання правителя РФ надалі воювати з Україною.

"Високопосадовці Кремля, ймовірно, за схвалення правителя Росії Володимира Путіна, звільнили заступника керівника апарату Кремля Дмитра Козака з його високої кремлівської посади після кількох років незгоди з політикою Путіна щодо війни в Україні...", – йдеться у звіті ISW.

Експерти додають, ймовірне рішення Путіна витіснити зі свого близького оточення відомого чиновника Кремля після бажання припинити війну в Україні ще раз свідчить про те, що Путін і його радники об'єднуються навколо своєї відданості продовженню війни в Україні та навколо максималістських військових вимог Путіна.



