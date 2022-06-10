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У Путина отреагировали на санкции Зеленского

Сергей Лавров говорит, что Кремль не будет реагировать на санкции против Путина

сегодня, 14:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Глава МИД России Сергей Лавров презрительно отреагировал на санкции, которые указом президента Украины Владимира Зеленского были введены против президента РФ Путина и других российских чиновников высшего ранга. Лавров лаконично прокомментировал: "чем бы дитя ни тешилось". Как передает издание "Комментарии", слова Сергея Лаврова цитирует российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

У Путина отреагировали на санкции Зеленского

Путин и Лавров. Фото: из от крытых источников

Министр иностранных дел РФ дал понять, что Россия не будет отвечать зеркальными санкциями, отметив, что это не может быть достойно какого-то шага в ответ от Москвы.                    

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о персональных санкциях против Путина, главы МИД России Сергея Лаврова, министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева, министра обороны Сергея Шойгу и других российских официальных лиц. Всего в перечне СНБО 35 российских чиновников.

Кроме того, президент Зеленский подписал указ о введении санкций против российских вузов и их руководителей. В общей сложности в перечень СНБО попали 236 российских вузов.

3 июня Евросоюз ввел санкции против родственников российских государственных деятелей, в частности против любовницы Путина Алины Кабаевой, жены Пескова Татьяны Навки и его детей, а также против ряда других россиян.

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Также издание "Комментарии" сообщало — санкции Владимира Зеленского против Путина: что это значит – о переговорах теперь можно забыть.



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Источник: https://ria.ru/20220610/sanktsii-1794526020.html
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