У Путина отреагировали на санкции Зеленского

Глава МИД России Сергей Лавров презрительно отреагировал на санкции, которые указом президента Украины Владимира Зеленского были введены против президента РФ Путина и других российских чиновников высшего ранга. Лавров лаконично прокомментировал: "чем бы дитя ни тешилось". Как передает издание "Комментарии", слова Сергея Лаврова цитирует российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Путин и Лавров. Фото: из от крытых источников

Министр иностранных дел РФ дал понять, что Россия не будет отвечать зеркальными санкциями, отметив, что это не может быть достойно какого-то шага в ответ от Москвы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о персональных санкциях против Путина, главы МИД России Сергея Лаврова, министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева, министра обороны Сергея Шойгу и других российских официальных лиц. Всего в перечне СНБО 35 российских чиновников.

Кроме того, президент Зеленский подписал указ о введении санкций против российских вузов и их руководителей. В общей сложности в перечень СНБО попали 236 российских вузов.

3 июня Евросоюз ввел санкции против родственников российских государственных деятелей, в частности против любовницы Путина Алины Кабаевой, жены Пескова Татьяны Навки и его детей, а также против ряда других россиян.

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