Лиля Воробьева
Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу публикаций о якобы расшифрованных телефонных разговорах спецпосланника США Стива Виткоффа и помощника президента России Юрия Ушакова.
Дмитрий Песков (фото из открытых источников)
Как сообщают российские СМИ, Песков заявил, что не видит в содержании публикуемых материалов ничего критического. Он также воздержался от оценок респектабельности западных медиа, которые распространили эти документы.
Напомним, издание Bloomberg накануне опубликовало стенограмму разговора между спецпосланником США Стивом Виткоффом и помощником президента России в сфере внешней политики Юрием Ушаковым по подготовке американского мирного плана по завершению войны против Украины. Кроме того, Bloomberg обнародовала стенограмму беседы Ушакова с представителем российского президента, переговорщиком с американской администрацией Кириллом Дмитриевым. В этом разговоре обсуждались способы "проталкивания" российской версии "мирного плана" в администрацию США.
Также "Комментарии" писали о том, что в Кремле ответили, когда Путин может встретиться с Виткоффом . Виткофф встретится с Путиным в Москве на следующей неделе, подтвердил Песков.Спикер Кремля поддержал спецпредставителя Белого дома после утечки пленок его переговоров с Ушаковым.