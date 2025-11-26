У Путина отреагировали на скандальные "пленки Виткоффа"

Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу публикаций о якобы расшифрованных телефонных разговорах спецпосланника США Стива Виткоффа и помощника президента России Юрия Ушакова.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Как сообщают российские СМИ, Песков заявил, что не видит в содержании публикуемых материалов ничего критического. Он также воздержался от оценок респектабельности западных медиа, которые распространили эти документы.

"О публикующих это западных СМИ не должно использоваться слово "респектабельность", никто ничем не гнушается", — добавил Песков в комментарии журналисту.

Напомним, издание Bloomberg накануне опубликовало стенограмму разговора между спецпосланником США Стивом Виткоффом и помощником президента России в сфере внешней политики Юрием Ушаковым по подготовке американского мирного плана по завершению войны против Украины. Кроме того, Bloomberg обнародовала стенограмму беседы Ушакова с представителем российского президента, переговорщиком с американской администрацией Кириллом Дмитриевым. В этом разговоре обсуждались способы "проталкивания" российской версии "мирного плана" в администрацию США.

Также "Комментарии" писали о том, что в Кремле ответили, когда Путин может встретиться с Виткоффом . Виткофф встретится с Путиным в Москве на следующей неделе, подтвердил Песков.

Спикер Кремля поддержал спецпредставителя Белого дома после утечки пленок его переговоров с Ушаковым.

"Идет серьезный процесс по выходу на мирное урегулирование ситуации в Украине. Призывы уволить Виткоффа после истоков направлены на срыв скромных тенденций к выходу на урегулирование в Украине", — заявил Песков.

