У Путіна відреагували на скандальні "плівки Віткоффа"

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков висловився щодо публікацій про нібито розшифровані телефонні розмови спецпосланця США Стіва Віткоффа та помічника президента Росії Юрія Ушакова.

Дмитро Пєсков (фото з відкритих джерел)

Як повідомляють російські ЗМІ, Пєсков заявив, що не бачить у змісті оприлюднених матеріалів нічого критичного. Він також утримався від оцінок “респектабельності” західних медіа, які поширили ці документи.

“Щодо західних ЗМІ, які це публікують, не повинно використовуватися слово "респектабельність", ніхто нічим не гребує”, — додав Пєсков у коментарі журналісту.

Нагадаємо, видання Bloomberg напередодні опублікувало стенограму розмови між спецпосланцем США Стівом Віткоффом та помічником президента Росії у сфері зовнішньої політики Юрієм Ушаковим щодо підготовки американського мирного плану для завершення війни проти України. Крім того, Bloomberg оприлюднило стенограму бесіди Ушакова з представником російського президента, переговорником з американською адміністрацією Кирилом Дмитрієвим. У цій розмові обговорювалися способи “проштовхування” російської версії “мирного плану” до адміністрації США.

Також "Коментарі" писали про те, що у Кремлі відповіли, коли Путін може зустрітися з Віткоффом. Віткофф зустрінеться з Путіним у Москві наступного тижня, підтвердив Пєсков.

Спікер Кремля підтримав спецпредставника Білого дому після витоку плівок його переговорів з Ушаковим.

"Йде серйозний процес щодо виходу на мирне врегулювання ситуації в Україні. Заклики звільнити Віткоффа після витоків спрямовані на зрив скромних тенденцій до виходу на врегулювання в Україні", — заявив Пєсков.

