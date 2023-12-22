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У Путина отреагировали на версию о том, что ФСБ стоит за убийством Пригожина

Дмитрий Песков сделал вид, что не понимает о чем пишет "The Wall Street Journal"

сегодня, 14:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Кремле не подтвердили и не опровергли версию о том, что убить главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина приказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, а Владимир Путин знал о таких планах и не возражал против такого сценария. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии по поводу статьи "The Wall Street Journal", который цитируют российские СМИ. 

У Путина отреагировали на версию о том, что ФСБ стоит за убийством Пригожина

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков решил воздержаться от комментариев в связи со статьей WSJ на тему гибели Пригожина, но намекнул, что это издание увлекается "фантастикой". 

"Мы видели этот материал, но не хотели бы это комментировать. Вряд ли поддаются комментированию подобные материалы. К сожалению, WSJ любит заниматься продуцированием pulp fiction", – выдал главный рупор Кремля.

Отметим, сегодня газета "The Wall Street Journal" написала, что убийство главаря наемников "Вагнера" Евгения Пригожина в августе было организовано Николаем Патрушевым, который занимает сегодня пост директора ФСБ и главы Совбеза России. В материале отмечается, что у Патрушева было несколько разговоров с Путиным, в ходе которых глава ФСБ убеждал российского диктатора в том, что ставка на Пригожина и его наемников в войне с Украиной дает последнему все больше влияния и создает угрозу Кремлю. Когда Пригожин начал мятеж, Патрушев увидел в этом возможность навсегда избавиться от главы ЧВК.  

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