У Путина отреагировали на версию о том, что ФСБ стоит за убийством Пригожина

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Кравцев Сергей
В Кремле не подтвердили и не опровергли версию о том, что убить главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина приказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, а Владимир Путин знал о таких планах и не возражал против такого сценария. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии по поводу статьи "The Wall Street Journal", который цитируют российские СМИ.
Дмитрий Песков. Фото из открытых источников
Дмитрий Песков решил воздержаться от комментариев в связи со статьей WSJ на тему гибели Пригожина, но намекнул, что это издание увлекается "фантастикой".
Отметим, сегодня газета "The Wall Street Journal" написала, что убийство главаря наемников "Вагнера" Евгения Пригожина в августе было организовано Николаем Патрушевым, который занимает сегодня пост директора ФСБ и главы Совбеза России. В материале отмечается, что у Патрушева было несколько разговоров с Путиным, в ходе которых глава ФСБ убеждал российского диктатора в том, что ставка на Пригожина и его наемников в войне с Украиной дает последнему все больше влияния и создает угрозу Кремлю. Когда Пригожин начал мятеж, Патрушев увидел в этом возможность навсегда избавиться от главы ЧВК.
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