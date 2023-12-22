logo

BTC/USD

43704.42

ETH/USD

2305.47

LTC/USD

71.37

USD/UAH

37.90

EUR/UAH

41.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия WSJ назвал имя организатора убийства Пригожина: знал ли об этом Путин
commentss НОВОСТИ Все новости

WSJ назвал имя организатора убийства Пригожина: знал ли об этом Путин

Сообщается, что после того, как Пригожин начал мятеж, директор ФСБ Патрушев увидел в этом возможность навсегда избавиться от главы ЧВК

сегодня, 11:18
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин был убит. Организатором его ликвидации выступил директор ФСБ и глава Совбеза России Николай Патрушев.  Как передает портал "Комментарии", об этом пишет газета "The Wall Street Journal".

WSJ назвал имя организатора убийства Пригожина: знал ли об этом Путин

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

В материале отмечается, что у Патрушева было несколько разговоров с Путиным, в ходе которых глава ФСБ убеждал российского диктатора в том, что ставка на Пригожина и его наемников в войне с Украиной дает последнему все больше влияния и создает угрозу Кремлю. Когда Пригожин начал мятеж, Патрушев увидел в этом возможность навсегда избавиться от главы ЧВК. 

По информации WSJ, Патрушев начал предупреждать Путина об опасности Пригожина еще летом 2022 года, однако президент не прислушался к его словам, поскольку "вагнеровцы" добивались успехов на поле боя. По словам собеседника издания, бывшего российского разведчика, это изменилось в октябре 2022 года.

Тогда Пригожин якобы позвонил Путину и в грубой форме пожаловался на дефицит боеприпасов, приводящий к большим потерям. В кабинете Путина в тот момент находился Патрушев, утверждает источник WSJ. Глава Совбеза посчитал, что Пригожин стал опасен и перестал уважать власть Кремля. 

По данным источников WSJ, глава Совбеза звонил офицерам, симпатизирующим Пригожину и просил их убедить главу ЧВК Вагнера прекратить мятеж. Также Патрушев искал посредников для разрешения конфликта в соседних странах. Помимо Александра Лукашенко (который в итоге и стал таким посредником), это был президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

После окончания мятежа Патрушев приступил к разработке плана убийства. По словам источников издания из западных спецслужб, Путину позже показали эти планы, и он не стал возражать. 23 августа глава ЧВК ждал в аэропорту "Шереметьево", пока его самолет проверят и подготовят к вылету. Именно в этот момент под крыло заложили небольшую бомбу, утверждают собеседники WSJ в западных спецслужбах. 

Через полчаса после взлета на высоте примерно 8500 метров бомба взорвалась. Все десять человек, находившиеся на борту, погибли. Кремль свою причастность к гибели Пригожина отрицает.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Госдуме мог быть большой скандал: СМИ узнали о планах Пригожина в день мятежа.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wsj.com/world/russia/putin-patrushev-plan-prigozhin-assassination-428d5ed8?mod=e2tw
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости