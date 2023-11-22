У Путина отреагировали на заявление США о возможной поставке Ираном ракет в РФ

В США заявили, что Россия и Иран усиливают свое военное сотрудничество. Речь идет о возможном снабжении Тегераном ракет для войны в Украине. В ответ Кремль отказались комментировать подобные заявления. Соответствующее заявление сделал спикер российского президента Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

"Не думаю, что это стоит комментировать, у нас развиваются отношения с Тегераном, включая ВТС", – высказался представитель Кремля.

Он также заявил, что военно-технические связи между двумя странами развиваются.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал, что посылал много сообщений для Ирана . Владимир Зеленский заявил, что со стороны Украины было отправлено много сообщений для Ирана, чтобы Тегеран не предоставлял России оружия. Во время интервью Зеленского спросили, влияет ли конфликт на Ближнем Востоке на войну в Украине. По словам Зеленского, противостояние Израиля и ХАМАС является вызовом миру, однако президент призвал не игнорировать Россию, ведь она представляет высокий риск для Запада. В частности, Зеленский отметил и союзник России Иран.

Согласно данным американской разведки, Россия активно применяет иранские дроны в Украине. Главная причина таких действий Кремля, это компенсация запасов собственного оружия, которое неуклонно уменьшается. Кроме того, Россия собирается построить завод на территории Беларуси, или РФ для производства иранских дронов.

Также "Комментарии" сообщали о том, какова роль Ирана, России и Китая в конфликте на Ближнем Востоке. По версии издания Bloomberg именно Россия и Китай выиграют от палестино-израильской войны. Украинская разведка отмечает, что РФ помогала боевикам ХАМАС оружием (выдавая это за помощь со стороны Украины), используя террористические атаки по Израилю, в том числе с целью ослабления поддержки нашей страны на международной арене.



