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У Путина отреагировали на желание Армении вступить в ЕС: намекнув, что Еревану придется выбирать

В Кремле предупредили, что дружбы с Москвой не получится, в случае курса на вступление в ЕС

сегодня, 13:05
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Кравцев Сергей

Возможное присоединение Армении к Евросоюз – это ее суверенное право, но быть членом двух разных организаций невозможно. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

У Путина отреагировали на желание Армении вступить в ЕС: намекнув, что Еревану придется выбирать

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

"Что значит это членство (Армении) в ЕС? Сейчас пока трудно сказать, потому что, конечно, быть членом двух разных организаций, гипотетически рассуждая — это невозможно", — сказал главный рупор Кремля.

"Безусловно, это суверенное право Армении. Мы знаем, что членство в ЕАЭС выгодно", – добавил представитель Кремля.

Напомним, правительство Армении на своем заседании одобрило проект закона "О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский Союз".

"Законопроект о начале процесса членства Армении в ЕС был вынесен на обсуждение Национального Собрания как гражданская инициатива, и теперь правительство должно выразить свою позицию", — заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян. 

Министр отметил, что рекомендует дать положительный ответ по законопроекту. Он также отметил, что в последние годы Армения и ЕС имели достаточно интенсивные и динамичные отношения.   

"Они были очень насыщенными и охватывали различные сферы. ЕС неоднократно выражал свою решительную политическую поддержку демократии в Армении. ЕС, по сути, участвует в обеспечении безопасностной среды вокруг Армении. Я имею в виду развертывание гражданской мониторинговой миссии ЕС", — сказал Мирзоян.

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