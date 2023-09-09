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Кравцев Сергей
На Западе всерьез обсуждают возможность открыть SWIFT для "дочки" "Россельхозбанка". Впрочем, Кремль не готов идти ни на какие компромиссы требует выполнения всех ультимативных требований, которые в России называют "договоренностями". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".
Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников
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Главный рупор Кремля заявил, что Россия стоит на своем и требует от Запада вернуться к тем договорённостям, которые якобы были раньше. Именно поэтому Москва не будет обсуждать возможность возобновления зерновой сделки, пока все требования Москвы не учтены.
Дмитрий Песков также напомнил заявление российского диктатора Путина о том, что обещаниям Россия больше не верит. Москва вернется к зерновому соглашению только, когда все ее требования будут выполнены.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает лидеров стран G20 пойти на встречу России, выполнив основные требования, которые ранее озвучивал российский диктатор Владимир Путин. Это, по словам турецкого лидера, откроет путин к возобновлению зернового соглашения.
Также издание "Комментарии" сообщало — издание "Bild" опубликовало новость о том, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш направил главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с четырьмя предложениями в обмен на возобновление участия страны-агрессора в "зерновом соглашении".
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