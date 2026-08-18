У Путина ответили на идею "заморозки" войны против Украины: какие условия Кремля

Помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Россия не рассматривает возможность замораживания войны против Украины по нынешней линии фронта. По его словам, в Кремле существует четкая позиция по этому вопросу, исключающая прекращение войны в Украине.

Юрий Ушаков. Фото из открытых источников

Юрий Ушаков прокомментировал предложения по прекращению войны в Украине вдоль линии столкновения. По словам представителя Путина, позиция Москвы относительно "заморозки" остается неизменной.

"Вы знаете нашу позицию, она исключает это", – заявил представитель Кремля.

Ушаков также прокомментировал дипломатические контакты по окончанию войны в Украине. Российский политик отметил, что переговоры и дипломатические договоренности должны проходить непублично.

"Если они говорят о чем-то громко, то это уже не дипломатия, это уже публичные заявления", — сказал Ушаков.

Напомним, что среди ультимативных требований России в Кремле называли вывод украинских войск из частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, отказ Украины от вступления в НАТО и закрепление внеблокового статуса. Кремль также требует "демилитаризации", "денацификации" и других политических изменений в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что это не первое заявление об отказе от замораживания войны от РФ. 10 июня заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин отверг эту идею и озвучил условия Путина для прекращения войны в Украине.

Также "Комметнари" писали, когда закончится война. Украинцы в опросе КМИС назвали наиболее вероятные сроки. Кроме того, указывали, верят ли в победу Украины.