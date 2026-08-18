У Путіна відповіли на ідею "заморозки" війни проти України: які умови Кремля

Помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що Росія не розглядає можливість заморожування війни проти України по нинішній лінії фронту. За його словами, у Кремлі існує чітка позиція щодо цього питання, яка виключає припинення війни в Україні.

Юрій Ушаков. Фото з відкритих джерел

Юрій Ушаков прокоментував пропозиції щодо припинення війни в Україні вздовж лінії зіткнення. За словами представника Путіна, позиція Москви щодо "заморозки" залишається незмінною.

"Ви знаєте нашу позицію, вона виключає це", — заявив представник Кремля.

Ушаков також прокоментував дипломатичні контакти щодо закінчення війни в Україні. Російський політик зазначив, що переговори та дипломатичні домовленості мають відбуватися непублічно.

"Якщо вони говорять про щось голосно, то це вже не дипломатія, це вже публічні заяви, мабуть", — сказав Ушаков.

Нагадаємо, що серед ультимативних вимог Росії, у Кремлі називали: виведення українських військ з частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, відмова України від вступу до НАТО та закріплення позаблокового статусу. Кремль також вимагає "демілітаризації", "денацифікації" та інших політичних змін в Україні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що це не перша заява про відмову від заморожування війни від РФ. 10 черпня заступник очільника МЗС РФ Михайло Галузін відкинув цю ідею та озвучив умови Путіна для припинення війни в Україні.

Також "Кометнарі" писали, коли закінчиться війна. Українці в опитуванні КМІС назвали найбільш імовірні терміни. Крім того, вкзаали, чи вірять в перемогу України.