У Путина подтвердили встречу с США в Абу-Даби и сделали новое заявление о мирном плане

В Москве заявили, что РФ якобы ни с кем не обговаривала детали последней редакции мирного плана США по завершению войны в Украине. вместе с тем Кремль не стал отрицать, что встреча в Абу-Даби с американской делегацией действительно состоялась. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление во время разговора с российским пропагандистскими СМИ сделал помощник российского диктатора по внешней политике Юрий Ушаков.

Юрий Ушаков. Фото: из открытых источников

"Россия пока не получала официально мирный план США по Украине, но неофициальная бумага есть", — отметил Ушаков.

По его словам, Россия якобы положительно смотрит на некоторые моменты мирного плана США, но многое требует дискуссии.

Чиновник также отметил, что Кремль неофициально получал несколько вариантов мирного плана США, но из-за их количества в них "даже можно запутаться".

"Россия пока не вела никаких обсуждений американского плана по Украине, Москве лишь передали последние версии плана США Дональда Трампа по неофициальным каналам", — добавил Ушаков.

Он также отметил, что представители российских и украинских спецслужб действительно периодически встречаются в ОАЭ – там решаются щепетильные вопросы, включая обмен пленными.

Также он подтвердил, что в Абу-Даби состоялись переговоры нового представителя США с делегацией Украины и представителем России. Однако Ушаков подчеркнул, что мирный план якобы не обсуждался.

Также издание "Комментарии" сообщало – утечка беспрецедентного телефонного разговора спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с высокопоставленным представителем Кремля вызвала серьезный резонанс и поставила под сомнение его профессиональную подготовку. Хотя вопросы о том, кто и зачем передал запись прессе, остаются открытыми, сам факт публикации разговора высветил слабые места в подходе американского переговорщика.



