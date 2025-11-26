Главный переговорщик Трампа откровенно подыгрывает Москве: на Западе сделали скандальное заявление

Утечка беспрецедентного телефонного разговора спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с высокопоставленным представителем Кремля вызвала серьезный резонанс и поставила под сомнение его профессиональную подготовку. Хотя вопросы о том, кто и зачем передал запись прессе, остаются открытыми, сам факт публикации разговора высветил слабые места в подходе американского переговорщика.

Путин и Уиткофф. Фото: из открытых источников

По данным The Telegraph, в беседе с Юрием Ушаковым, советником российского лидера по внешней политике, Уиткофф давал Кремлю рекомендации по тому, как вести диалог с Дональдом Трампом и как продвигать прерывистый мирный процесс. В частности, он советовал российской стороне быть более щедрой на комплименты в предстоящем разговоре с американским президентом, а также предложил рассмотреть вариант соглашения по Украине, напоминающего сделку, которая ранее привела к прекращению огня в Газе. Согласно расшифровке Bloomberg, Уиткофф даже заявил, что "Российская Федерация всегда хотела мирного соглашения".

Эти заявления поставили под сомнение способность американского спецпосланника трезво оценивать мотивацию Москвы. Особое беспокойство, как отмечают СМИ, вызвала его рекомендация Путину поговорить с Трампом накануне встречи американского президента с Владимиром Зеленским в Белом доме.

После звонка 16 октября Трамп действительно объявил о планах встретиться с Путиным в Будапеште – встреча в итоге не состоялась, однако президент охладел к идее отправки Украине ракет "Томагавк". При этом второй разговор, также оказавшийся в распоряжении прессы, продемонстрировал, что российская сторона использует такие контакты без взятых на себя обязательств и стремится навязать собственную повестку.

Утечка поставила под сомнение возможный прогресс в переговорах и выявила ограниченное понимание Уиткоффом российской тактики. При этом не исключено, что запись могла появиться в прессе как по инициативе Москвы или Киева, так и по вине союзников США или внутренних оппонентов спецпосланника. Эксперты отмечают, что выбранный им стиль "нестандартного мышления" может оказаться слишком уязвимым в условиях большой политики.

