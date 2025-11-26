У Путіна підтвердили зустріч із США в Абу-Дабі та зробили нову заяву про мирний план

У Москві заявили, що РФ нібито ні з ким не обговорювала деталі останньої редакції мирного плану США щодо завершення війни в Україні. разом з тим Кремль не заперечував, що зустріч в Абу-Дабі з американською делегацією справді відбулася. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву під час розмови з російським пропагандистськими ЗМІ зробив помічник російського диктатора із зовнішньої політики Юрій Ушаков.

Юрій Ушаков. Фото: з відкритих джерел

"Росія поки що не отримувала офіційно мирний план США щодо України, але неофіційний папір є", — зазначив Ушаков.

За його словами, Росія нібито позитивно дивиться на деякі моменти мирного плану США, але багато чого вимагає дискусії.

Чиновник також зазначив, що Кремль неофіційно отримував кілька варіантів мирного плану США, але через їхню кількість у них "навіть можна заплутатися".

"Росія поки не вела жодних обговорень американського плану щодо України, Москві лише передали останні версії плану США Дональда Трампа неофіційними каналами", — додав Ушаков.

Він також зазначив, що представники російських та українських спецслужб дійсно періодично зустрічаються в ОАЕ – там вирішуються педантичні питання, включаючи обмін полоненими.

Також він підтвердив, що в Абу-Дабі відбулися переговори нового представника США з делегацією України та представником Росії. Однак Ушаков наголосив, що мирний план нібито не обговорювався.

Також видання "Коментарі" повідомляло – витік безпрецедентної телефонної розмови спецпосланника президента США Стіва Уіткоффа з високопоставленим представником Кремля викликав серйозний резонанс і поставив під сумнів його професійну підготовку. Хоча питання про те, хто і навіщо передав запис пресі, залишаються відкритими, сам факт публікації розмови висвітлив слабкі місця у підході американського переговорника.




